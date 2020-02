Schieder: Volle Aufmerksamkeit für Städte in Europa!

SPÖ-EU-Delegationsleiter zum Vizepräsidenten der Urban Intergroup im EU-Parlament gewählt

Wien (OTS/SK) - Heute wurde SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder zum Vizepräsidenten der Urban Intergoup gewählt. "Als waschechter Wiener liegt mir besonders viel an der Zukunft unserer Städte in Europa. Deshalb freue ich mich in meiner Rolle als Vizepräsident der Urban Intergroup die verschiedenen Aspekte für eine zukunftsfähige Stadtentwicklung im EU-Parlament voranzutreiben. Denn in Europa leben immerhin 70 Prozent der Menschen in städtischen Gebieten", sagt Schieder. ****

„Für eine Stadtpolitik der Zukunft braucht es konkrete Antworten vor Ort auf die Klimakrise, steigende Mietpreise und Verkehrschaos. Dazu gehört auch, dass die Wasserversorgung oder Müllabfuhr weiter in öffentlicher Hand und leistbar bleiben. Die österreichischen Städte, insbesondere Wien, sind in vielen Bereichen bereits im europäischen Spitzenfeld. Auf das Wiener Modell des sozialen Wohnbaus sind wir zu recht sehr stolz. Das Zusammenspiel von den kleinen und großen Dingen, die das Leben in Wien so gut machen, soll zum Vorbild für die Stadtentwicklung in ganz Europa werden. #wienliebe goes EU", betont Andreas Schieder.

In der Arbeitsgruppe des Europaparlaments werden Abgeordneten über Partei- und Landesgrenzen hinweg mit Organisationen zusammenarbeiten, um die städtischen Bedürfnisse auf die Tagesordnung der EU-Politik zu setzen. Insgesamt sind 48 Mitglieder des EU-Parlaments und 133 Organisationen Teil der Intergroup. (Schluss) ls/ks/mp

