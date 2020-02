Berlakovich: Gedenken an Anschläge von Oberwart muss uns Mahnung bleiben

ÖVP-Volksgruppensprecher: Attentat vor 25 Jahren war verbrecherischer Akt – Rassismus, Extremismus und Radikalismus dürfen in Österreich keinen Platz haben

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Das Gedenken an die Sprengfallen-Anschläge von Oberwart vor 25 Jahren muss uns stets eine Mahnung gegen Rassismus, Extremismus und Radikalismus bleiben“, betont der Volksgruppensprecher der Volkspartei, Abg. Nikolaus Berlakovich. Die damals verübten Attentate auf Angehörige der Roma forderten vier Todesopfer und einen Schwerverletzten. Berlakovich weiter: „Der Briefbomben- und Sprengfallenterror von 1995 hatte Roma und Burgenlandkroaten zum Ziel und zeigt, wohin Hass und Extremismus führen. Es gilt daher, gemeinsam und entschlossen für ein ‚Niemals wieder‘ einzutreten.“



Der ÖVP-Volksgruppensprecher betont auch die Wichtigkeit des Dialogs und Austausches mit den in Österreich lebenden Volksgruppen wie den Roma. „Die Roma sind – wie auch die anderen fünf autochthonen österreichischen Volksgruppen der Kroaten, Slowenen, Ungarn, Slowaken und Tschechen – seit hunderten von Jahren ein prägender Bestandteil Österreichs und seiner kulturellen Vielfalt“, unterstreicht Berlakovich, der abschließend sagt: „Wir als Volkspartei verteidigen entschlossen unsere unantastbaren Werte wie Toleranz, Menschenwürde und Freiheit. Denn Hetze, Rassismus und Extremismus dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben.“

