24-7 Intouch erwirbt Knoah Solutions

Winnipeg, Mb (ots/PRNewswire) - - 24-7 Intouch hat heute den Erwerb von Knoah Solutions bekannt gegeben, einem weltweit tätigen Anbieter im Bereich BPO und Contact Center.

24-7 Intouch und Knoah Solutions sind in der Kundendienstbranche führend und konzentrieren sich darauf, die Erfahrung der Kunden mit der besten Technologie des Bereiches zusammenzuführen. Diese Partnerschaft soll den wachsenden Bedarf für global diversifizierte Lösungen im Kundendienst decken und die betrieblichen Best Practices beider Firmen optimal nutzen.

24-7 Intouch hat kürzlich seine Expansion nach Europa bekannt gegeben, eine Ergänzung seiner derzeitigen regionalen und sprachlichen Optionen. 24-7 Intouch setzt mit diesem Erwerb den Ausbau seiner globalen Präsenz mit mehr als 18.000 Mitarbeitern fort, die an 22 Standorten in 9 Ländern mehr als 30 Sprachen bedienen. Die größte Signifikanz besitzt die Expansion von 24-7 Intouch auf den indischen Markt, da Knoah Solutions in Hyderabad über mehr als 1.200 Arbeitsplätze Produktionskapazität verfügt und bereits Partnerschaften mit einer Reihe Klienten hohen Wachstums aus den Bereichen Technologie und Einzelhandel besitzt. Zudem wird mit dieser Akquisition die Präsenz des Unternehmens in Lateinamerika verbessert. In Honduras existiert ein Standort mit 900 Arbeitsplätzen sowie weitere Produktionskapazität in Guatemala. Zudem wird ein zweiter Standort in Las Vegas eingerichtet.

"Dieser Zusammenschluss ist eine fantastische Gelegenheit zur Fortsetzung des Wachstums unserer globalen Präsenz. Wir nutzen eine Reihe von Regionen und Sprachen, um das Umfeld für die Kunden der Marken, deren Partner wir sind, zu verbessern", sagte Greg Fettes, einer der Gründer und CEO von 24-7 Intouch. "Knoah Solutions ist ein angesehener und innovativer Dienstanbieter und wir sind erfreut, dass sie zur Familie von 24-7 Intouch hinzukommen. Beide Firmen haben eine Kultur geschaffen, die sich auf den Kunden konzentriert und es macht uns zuversichtlich, die Fachkompetenz von 24-7 Intouch und Knoah Solutions unter einer Marke zu vereinen."

Knoah Solutions bietet Kunden aus den Bereichen Technologie, Marktforschung und E-Commerce seit 2001 Lösungen für das Management der Kundenerfahrung an. Die Tätigkeit umfasst mittlerweile auch Multi-Channel-Lösungen in einer ganzen Palette von Sprachen. 24-7 Intouch genießt seit langem Anerkennung als führendes Unternehmen im Bereich Kundendienst-Outsourcing und technischer Lösungen für kommende Firmen und Firmen hohen Wachstums der Bereiche Technologie, Einzelhandel, Medien und Unterhaltung. Für 24-7 Intouch und Knoah Solutions war es ein strategischer Gesichtspunkt, dass ihr jeweiliger Kundenbestand sich ergänzt.

Sri Myneni, einer der Gründer, Präsident und CEO von Knoah Solutions, wird sich darauf konzentrieren, die internationale Expansion als Präsident für die Region EMEIA zu leiten und wird Mitglied des Aufsichtsrates von 24-7 Intouch. Ralph Barletta, einer der Gründer und leitender Vizepräsident, wird weiterhin im Management neuer und bestehender Kundenbeziehungen in der Rolle des leitenden Vizepräsidenten des Unternehmens aktiv sein.

"Diese Entscheidung erfolgte auf Grundlage unseres Engagements, Kunden innovative, flexible und effiziente Programme für den Kundendienst zur Verfügung zu stellen", sagte Sri Myneni. "Mit den weltweiten Campus und der führenden Technologie von 24-7 Intouch sind wir in der Lage, unser Dienstangebot weiterhin auszubauen und mit hohem Wachstum und unseren globalen Klienten Schritt zu halten."

24-7 Intouch ist ein globales Unternehmen für Kundendienst und Technologie, das wertschöpfende Lösungen für die Zukunft anbietet. Wir sind seit mehr als 20 Jahren das Team und die Technologie hinter den größten Marken der Welt, fördern menschliches Potenzial durch unseren KI-Bereich Laivly und treiben für unsere Kundenpartner Veränderung durch umsetzbare Erkenntnisse und Analysen voran.

Die agilen und weltweit eingesetzten BPO-Dienste von Knoah Solutions liefern preisgekrönte Resultate, welche die Marken ihrer Kunden voranbringen. Die Flexibilität und globale Infrastruktur von Knoah versetzt das Unternehmen in die Lage, seinen Partnern aus den Fortune 500 maßgeschneiderte Dienste anzubieten. Knoah verfolgt beim Outsourcing einen beratenden Ansatz, der mehrfach Preise und Würdigungen von unabhängigen Testern wie Gartner, Forrester, Everest Group und IAOP einbrachte.

