SPÖ gedenkt der Opfer von Oberwart: Entschlossen gegen Rassismus und Hetze auftreten – Hassverbrechen verhindern

Vor 25 Jahren wurden vier Angehörige der Volksgruppe der Roma bei einem rassistisch motivierten Bombenanschlag ermordet

Wien (OTS/SK) - Morgen jährt sich zum 25. Mal das grausame Rohrbomben-Attentat von Oberwart, bei dem vier Menschen, Angehörige der Volksgruppe der Roma, ermordet wurden. Franz Fuchs hatte aus rassistischen Motiven ein Schild „Roma zurück nach Indien“ mit einer Bombe präpariert. Beim Versuch, das Schild in der Nacht auf den 5. Februar 1995 zu entfernen, wurden die vier Roma Peter Sarközi, Josef Simon, Karl und Erwin Horvath von der Bombe getötet. „Wir gedenken dieser Tage der vier Opfer des heimtückischen Bombenanschlags von Oberwart“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch am Dienstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. „Dieses folgenschwerste politische Attentat in der Geschichte der Zweiten Republik hat uns gezeigt, wohin Hass, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit führen können. Für die SPÖ gibt es nur einen Weg: Entschlossen gegen Hass und die Spaltung der Gesellschaft anzukämpfen, um Hassverbrechen zu verhindern. Verrohung und Gewalt dürfen keinen Platz in unserer Gesellschaft haben“, betont der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. ****

„Es ist unsere Verpflichtung, an Hassverbrechen wie dieses zu erinnern, nicht wegzuschauen und die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Es geht darum, Hass erst gar nicht entstehen zu lassen, ihn an der Wurzel zu packen. Entscheidend dafür ist, dass die Menschen Perspektiven im Leben haben, dass sie Arbeit haben, von der sie auch gut leben können, dass es einen sozialen Ausgleich gibt“, so Deutsch. „Die Politik hat die Aufgabe, dem Hass den Nährboden zu entziehen, indem sie für sozialen Ausgleich sorgt und dafür, dass es allen Menschen im Land gut geht. Dafür kämpft die Sozialdemokratie“, so Deutsch. (Schluss) bj/mb

