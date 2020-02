RHI Magnesita kürt die Global Award Winners 2019

Weltmarktführer zeichnet innovative Initiativen von MitarbeiterInnen aus

Wien (OTS) - RHI Magnesita, der Weltmarktführer für Feuerfestprodukte und -lösungen, kürte aus einem Pool von 120 Nominierten die Global Award Winners 2019. In einer glanzvollen Gala ehrte das Executive Management Team die großartige Leistung der sechs FinalistInnen. Stefan Borgas, CEO von RHI Magnesita, zeigte sich von der Anzahl und Qualität der eingereichten Projekte überwältigt: „Ich danke allen TeilnehmerInnen, dass sie nicht nur Tag für Tag großartige Arbeiit leisten, sondern neue Wege gehen und uns mit ihren Initiativen ermöglichen, gemeinsam zu wachsen.“

Die sechs FinalistInnen präsentierten ihre Projekte in den drei Kategorien „Out-of-the-Box“, „Sustainability“ und „Global Project“. Alle Projekte wurden von der Jury eingehend analysiert und bewertet. Im Anschluss wurden die GewinnerInnen von Stefan Borgas und Simone Oremovic, Executive Vice President People & Culture ausgewählt.

PreisträgerInnen

Gewinner in der Kategorie „Out of the Box“ war das Projekt „Golden Dragon“ von Wang Lin und seinem Team in China. Die funktionsübergreifende Initiative wendet einen Bottom-up-Ansatz an, um bei der Beschaffung von Rohstoffen Kosten zu sparen.



Norberto Bellandi und sein argentinisches Team gewannen mit dem Projekt „Recycling of MGU“ den „Sustainability Award“. Mit diesem Projekt gelang es dem Team, neue Magnesia-Kohlenstoffsteine mit bis zu 60 Prozent Recycling-Rohstoffanteil zu entwickeln.



Der „Global Project“ Award ging an Martin Geith und sein österreichisches Team für das Projekt „New Coating Technology – Spinosphere“. Diese Technologie erhöht die Thermoschockbeständigkeit und Flexibilität von Feuerfestmaterialien.



Den Ehrenpreis erhielten Barbara Schmitz und ihr Team in Brasilien für ihr Projekt „Sustainable Links“. Ziel dieses Projekts ist es, durch verschiedene Kooperationsprojekte eine gute, langfristige Beziehung zu den umliegenden Gemeinden brasilianischer Werke aufzubauen.



„Diese Auszeichnungen zeigen, dass wir jeden Tag voneinander lernen können. Nur wenn es uns gelingt, eine Kultur der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs zu schaffen, können wir unseren zukünftigen Erfolg sichern. Wir sind überwältigt und stolz, so innovative Geister in unserem Unternehmen zu haben“, so Borgas abschließend.

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der Weltmarktführer bei hochwertigen Feuerfestprodukten, -systemen und -serviceleistungen, die für industrielle Hochtemperaturprozesse über 1.200 °C unverzichtbar sind. Sie kommen unter anderem in der Stahl-, Zement-, Nichteisenmetalle- und Glasindustrie zum Einsatz. Durch die vertikal integrierte Wertschöpfungskette vom Rohstoff bis zum Feuerfestprodukt und den leistungsorientierten Gesamtlösungen bedient RHI Magnesita Kunden in nahezu allen Ländern weltweit. Mit über 14.000 Mitarbeitern in 35 Produktionswerken sowie mehr als 70 Vertriebsstandorten weist das Unternehmen eine hohe geografische Vielfalt auf. RHI Magnesita nützt seine globale Führungsposition bei Umsatz, Größe, Produktportfolio und breiter geografischer Präsenz weltweit aus, um gezielt Länder und Regionen zu erschließen, die von wachsenden Märkten und guten Konjunkturaussichten profitieren. Die Aktie des Unternehmens notiert mit einem Premium-Listing an der Londoner Börse (Symbol: RHIM) und gehört dem FTSE 250 Index an. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rhimagnesita.com

