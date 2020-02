AVISO NEOS-PK: "Ein Jahr nach Dornbirn – inwiefern ist Österreich jetzt sicherer?" Morgen, Mittwoch, 5. Februar 2020, 10.30 Uhr

Mit Beate Meinl-Reisinger, Café Landtmann

Wien (OTS) - NEOS-Parteivorsitzende und -Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger lädt anlässlich des Jahrestags der grauenvollen Bluttat in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn, bei der der Sozialamtsleiter von einem Asylwerber erstochen wurde, zu einer Pressekonferenz zum Thema "Ein Jahr nach Dornbirn – inwiefern ist Österreich jetzt sicherer?". Was von populistischen und rechtswidrigen Eingriffen in unsere Verfassung zu halten ist – und was wirklich notwendig wäre.

Die Vertreter_innen der Medien sind herzlich eingeladen.

NEOS-PK "Ein Jahr nach Dornbirn - inwiefern ist Österreich jetzt sicherer?"

Datum: 05.02.2020, 10:30 - 11:00 Uhr

Ort: Cafe Landtmann, Löwelzimmer

Universitätsring 4, 1010 Wien, Österreich

