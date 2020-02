Ö3-Verkehrsprognose zur zweiten Semesterferien-Staffel (7.-9.2.)

Wien (OTS) - In Kärnten, Salzburg, Tirol, Vorarlberg und im Burgenland beginnen die Semesterferien. In Wien und Niederösterreich gehen sie zu Ende. Winterferienbeginn ist auch in vier deutschen Bundesländern und in Teilen Tschechiens und Polens. Die Ö3-Verkehrsredaktion rechnet mit Staus in Richtung Skigebiete und auch auf den Heimreisestrecken, vor allem am Samstag, dem Hauptreisetag.

Hauptreisetag: Samstag, 8. Februar

Der Samstag ist und bleibt traditionell der stärkste An- und Abreisetag für Wintersport-Urlauber/innen. Die Hauptreisezeit ist zwischen 7.00 und 17.00 Uhr. Am Sonntag, den 9. Februar wird der Reiseverkehr zwar schwächer, bleibt aber auf den beliebten Urlaubsstrecken deutlich spürbar. Folgende Staustrecken sollten nach Möglichkeit gemieden werden:

Vorarlberg:

- Rheintalautobahn (A14) vor der Abfahrt Bludenz-Montafon

- Arlberg-Schnellstraße (S16) zwischen Bludenz und Dalaas (ev. Blockabfertigung vor dem Dalaaser Tunnel)

- Montafoner Straße (L188) im Raum Schruns

Tirol:

- Inntalautobahn (A12), im Raum Kufstein

- Eibergstraße und Loferer Straße (B173 und B178), die Verbindung zwischen Söll und Ellmau bzw. Kufstein

- Zillertalstraße (B169) in beiden Richtungen (Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel). Hier reicht der Stau immer wieder auf die Achensee-Straße (B181) zurück.

- Fernpassstrecke (B179) im gesamten Verlauf (Blockabfertigung vor dem Lermooser Tunnel und dem Grenztunnel Füssen). Hier muss mit bis zu zwei Stunden Zeitverlust gerechnet werden.

- Mieminger Straße (B189) zwischen Tarrenz und Nassereith und über den Holzleitensattel

Salzburg:

- Tauernautobahn (A10), zwischen Bischofshofen und Salzburg

- die Pinzgauer Straße (B311) in mehreren Abschnitten, z.B. vor St. Johann im Pongau und im Raum Saalfelden

Steiermark:

- der Autobahnzubringer Liezen (A9)

- die Ennstalstraße (B320) zwischen Liezen und Trautenfels

Erhöhte Staugefahr auch in Bayern:

- Autobahn A8, in beiden Richtungen, zwischen der Grenze Walserberg und dem Inntaldreieck

- Autobahn A93, in beiden Richtungen, zwischen Kufstein und dem Inntaldreieck

Staus wegen Grenzkontrollen

In Tirol muss auf der A12, der Inntalautobahn, bei der Grenze Kufstein/Kiefersfelden mit langen Kolonnen bei der Ausreise nach Deutschland gerechnet werden. Am vergleichbaren Samstag vor einem Jahr gab es bereits um 7.30 Uhr eine 20 Kilometer lange Kolonne bis Wörgl zurück und Wartezeiten bis zu zwei Stunden. Auch die Ausweichstrecken vor und in Kufstein (B171, B173) sind dann überlastet.

In Salzburg kann es am Autobahngrenzübergang Salzburg-Walserberg auf der Westautobahn (A1) Richtung München zu Wartezeiten kommen. Auch vor der Grenze Freilassing ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Der Hauptkontrollpunkt an der Grenze in Oberösterreich ist auf der deutschen A3 Richtung Passau auf Höhe Pocking kurz nach dem Autobahngrenzübergang Suben. Auch hier kommt es immer wieder zu Wartezeiten.

Der Tipp der Ö3-Verkehrsredaktion: Am Samstag wird der Reiseverkehr ab den späteren Nachmittagsstunden allmählich schwächer. Der Sonntag ist erfahrungsgemäß der etwas ruhigere Reisetag auf Österreichs Straßen.

Winter-Fahrverbote in Tirol

Auch an diesem Wochenende gelten in Tirol Fahrverbote für den Durchreiseverkehr auf mehreren Landesstraßen. Betroffen sind die Bezirke Innsbruck, Reutte, Schwaz und Kufstein. Das Land Tirol will mit dieser Maßnahme verhindern, dass der Transitverkehr bei Staus auf den Transitstrecken durch kleinere Ortschaften ausweicht. Anrainer und Zulieferer dürfen aber weiterhin zufahren. Von den Fahrverboten betroffen sind unter anderem folgende Straßen:

- die Jenbacher Straße (L7) zwischen Maurach und Jenbach

- die Ellbögener Straße (L38) zwischen Patsch und Ellbögen

- die Reuttener Straße (L69) zwischen Vils und dem Kreisverkehr Wiesbichl

- die Unterinntalstraße (L211) bei Langkampfen

- die Pinswanger Straße (L288) zwischen Unterpinswang und Pflach

- die Buchberger Straße (L295) zwischen der Schmidtalbrücke und Buchberg

- in Kufstein die Gemeindestraße Endach und die Zufahrt zum Krankenhaus

- und die Alte Erler Straße

Die Fahrverbote gelten jeweils an den Wochenenden bis 13. April 2020, an Samstagen von 7.00 bis 19.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 8.00 bis 17.00 Uhr.

Messeveranstaltungen in Salzburg und Wels

Im Messezentrum in Salzburg findet von Donnerstag bis Sonntag die Fachmesse „Bauen & Wohnen“ statt, am Samstag und Sonntag außerdem die Salzburger Immobilienmesse. Direkt beim Messezentrum stehen 3.000 Parkplätze zur Verfügung, davon rund 730 im Parkhaus. Auch die O-Buslinien 1, 7 und 8 fahren direkt zum Messezentrum.

Am Messegelände in Wels werden auf der „moto-austria“ von Freitag bis Sonntag Motorräder und Motorroller präsentiert. Wer mit dem Auto oder Motorrad kommt, fährt am besten bei der Autobahnabfahrt Wels-West ab. Gratis-Parkplätze stehen am Messegelände West und auf der Festwiese zur Verfügung.

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten und gibt die besten Ausweichtipps. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-Handy-App nachgehört werden.

