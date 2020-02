Mit bildungsangebote.at in das neue Semester starten

LR Schleritzko: 4.500 Kurse und Seminare in ganz Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - „Auf bildungsangebote.at können die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher verschiedenste Kursangebote in unserem Bundesland entdecken. Man gibt ganz einfach einen Suchbegriff ein oder wählt eine der vorgegebenen Kategorien aus, um ein passendes Bildungsangebot zu finden. Aktuell bietet die Serviceplattform rund 4.500 Kurse und Seminare in ganz Niederösterreich an“, weist Landesrat Ludwig Schleritzko vor Beginn des neuen Semesters auf die Bildungsdatenbank hin. „Vom Vortrag in der Region bis zum Diplom gelangt man hier zu diversen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und findet, thematisch und regional gefiltert, schnell das passende Angebot“, so der Landesrat.

Zusätzlich zu den Weiterbildungen stellt die eng mit der Bildungs-und Berufsberatung Niederösterreich zusammenarbeitende Plattform aktuelle Informationen zur Unterstützung beim Lernen bereit. Auch zahlreiche Veranstaltungstermine der öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich werden auf der Weiterbildungsdatenbank bekanntgegeben.

Nähere Informationen bei Treffpunkt Bibliothek unter 02742/9005-17993, Birgit Hinterhofer, e-mail birgit.hinterhofer @ treffpunkt-bibliothek.at und www.bildungsangebote.at.

