CCM Hockey übernimmt STEP Skating Blades

Montreal (ots/PRNewswire) - - CCM Hockey, ein führender Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Hockeyausrüstung und -bekleidung, ist stolz, den Kauf vonStep Skating Blades Inc., Hersteller der hochwertigen "STEP Steel"-Schlittschuhkufen, bekannt geben zu können.

Verstärkung für das Engagement von CCM, die besten Schlittschuhe der Welt zu machen

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in Quebec City hat mit STEP Steel dank ihres hochwertigen Stahls, des einzigartigen Fertigungsprozesses und innovativen Profildesigns bei Hockey-Schlittschuhkufen eine Revolution ausgelöst. Unter den Elite-Hockeyspielern, den Ausrüstungsmanagern und Profispielern hat STEP als Hockeymarke überall eine der besten Reputationen.

"Der Grund, warum wir STEP gekauft haben, ist einfach: Sie sind wie wir von Leistung besessen und sie arbeiten unermüdlich daran, Präzisionsinstrumente zu erschaffen, die Schlittschuhläufer mit jedem Skating-Schritt sicherer machen. Und das ist wiederum der Grund, warum die Mehrheit der NHL-Spieler, zu denen auch einige der besten Spieler der Welt gehören, wie Brent Burns, Alexander Ovechkin und John Tavares, auf STEP Steel setzen. Wie man es dreht und wendet: es ist der Stahl, der jeden Hockeyspieler mit dem Eis verbindet, weswegen unsere Skater auch die Möglichkeit haben sollten, sich beim besten Material zu bedienen", sagte Rick Blackshaw, CEO von CCM Hockey.

"Von der branchenführenden Technologie mit Schuhen aus einem Guss, die gegenüber zweiteiligen Schuhen eine um 34 Prozent bessere Energieübertragung erreichen, über die besten Kufenhalterungen, mit denen die Kufen selbst nach einem Volltreffer fest sitzen, bis zu den heute besten Kufen stellt CCM Hockeyspielern überall eine unvergleichliche Schlittschuh-Technologie zur Verfügung", ergänzte Rick Blackshaw.

Marrouane Nabih, CFO von CCM Hockey, sagte dazu: "Mit dieser strategischen Akquisition unterstreichen wir unser Engagement bei Investitionen in Innovationen und bei unserem Einsatz dafür, dass Hockeyspieler die besten Schlittschuhe der Welt erhalten können. Das hier ist die Geschichte von zwei führenden kanadischen Hockey-Unternehmen, die ihre Kräfte bündeln, um die besten Produkte zu entwickeln, mit denen jeder Spieler AUF'S GANZE gehen kann, sobald er das Eis betritt."

Auf dem Weg zum nächsten Level

Gilles Cloutier, Präsident und Gründer von STEP, soll die Geschäfte des Unternehmens während des Übergangs weiter leiten und er wird auch weiterhin eng mit dem Product-Creation-Team und der Pro-Schlittschuhfabrik in St-Jean-sur-Richelieu eng zusammenarbeiten. STEP verfügt über 17 Mitarbeiter, die allesamt übernommen und ihr Wissen und Können mit in die CCM-Hockey-Familie einbringen werden.

"STEP und CCM arbeiten schon seit 2016 bei der Entwicklung der XS-kompatiblen Stahlkufen zusammen. So war die Aufnahme in die CCM-Familie der nächste logische Schritt bei der Weiterentwicklung unserer Arbeitsbeziehung", sagte Cloutier. "CCM verfolgt ebenso wie wir das Ziel, für Sportler, und hier insbesondere für Profispieler, die besten Produkte auf den Markt zu bringen. Es wird sehr spannend sein, diese Zusammenarbeit gemeinsam zu vertiefen und auch zukünftig für CCM neue, leistungsstarke Innovationen voranzubringen. Gemeinsam haben wir die Chance, die modernsten Hockey-Schlittschuhe zu produzieren", fügte Cloutier hinzu.

Ab 2020 werden sämtliche Profi- und maßgefertigten Schlittschuhe von CCM mit STEP-Kufen ausgestattet werden und es wird erwartet, dass das STEP-Produkt schon bald auch bei den Modellen für den Einzelhandel verwendet werden kann.

Informationen zu STEP Skating Blades

Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen STEP hat seinen Firmensitz in Quebec City und ist der weltweit führende Hersteller von Schlittschuhkufen. STEP verwendet den hochwertigsten, rostfreien schwedischen Stahl, wodurch die Produkte des Unternehmens die erste Wahl für NHL, AHL, KHL und andere Profi-Hockey-Ligen sind, in denen Spieler das höchste Leistungsniveau und größte Präzision verlangen.

Informationen zu CCM Hockey

CCM Hockey ist ein führender Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Hockeyausrüstung und -bekleidung. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen in Montreal und es verfügt über Betriebe in Kanada, den Vereinigten Staaten und in Europa. CCM Hockey stattet mehr professionelle Hockeyspieler als jedes andere Unternehmen aus. Zu diesen Spielern gehören auch Superstars wie Connor McDavid, Alex Ovechkin, Sidney Crosby und John Tavares. CCM Hockey ist zudem offizieller Ausrüster der amerikanischen Hockey-Liga AHL, der kanadischen Hockey-Liga CHL sowie einer Reihe von NCAA-Teams und Nationalmannschaften. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ccmhockey.com.

Sébastien Boudreau

National PR

sboudreau @ national.ca +1 514-843-2065