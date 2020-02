Neues Jahr, neue Auszeichnung - Lenze ist auch in 2020 Top Employer

Hamelner Automationsspezialist erneut als "Top Employer Deutschland" und "Top Employer Ingenieure" zertifiziert (FOTO)

Hameln (ots) - Zum wiederholten Mal ist es Lenze gelungen, die Experten des unabhängigen, weltweit anerkannten, Top Employers Institute von seinen Qualitäten als Arbeitgeber zu überzeugen. Der führende Automationsspezialist mit Hauptsitz in Hameln ist zertifizierter "Top Employer Deutschland 2020" und "Top Employer Ingenieure 2020". Garant für den Erfolg: In die Mitarbeiter investieren, denn sie sind die Basis für den Unternehmenserfolg.

Besonders positiv bewertet das unabhängige Top Employers Institute in diesem Jahr, dass sich Lenze als Arbeitgeber kontinuierlich weiterentwickelt, um auch für zukünftige Generationen attraktiv zu bleiben. Für die Zertifizierung wurde das Unternehmen in einem mehrstufigen Prozess auf "Herz und Nieren" geprüft. Punkten konnte Lenze insbesondere mit zukunftsorientierten Weiterbildungsmaßnahmen, einer leistungsgerechten und wettbewerbsfähigen Vergütung und einem spannenden Arbeitsumfeld. Überzeugt haben zudem die Angebote für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie beispielsweise flexible Arbeitszeiten und Homeoffice.

Den mehrstufigen Prüfungsprozess führte das Top Employers Institute aus Düsseldorf durch, ein international aktives Zertifizierungsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Mitarbeiterbedingungen nachhaltig zu verbessern, gemäß dem Motto "for a better world of work".

