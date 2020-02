BMF warnt erneut vor Internetbetrügern

Mit Hilfe von gefälschten E-Mails im Namen der österreichischen Zollverwaltung versuchen Internetbetrüger, an persönliche Daten von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen.

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) warnt erneut vor gefälschten E-Mails, die im Namen der österreichischen Zollverwaltung an Bürgerinnen und Bürger versendet werden. Die betrügerischen E-Mails mit dem Betreff „Ihr Paket wird vom Zoll einbehalten“ beinhalten die Information, dass die Empfängerinnen und Empfänger angeblich für den Versand eines Pakets keine Zollgebühr bezahlt hätten und für weitere Informationen auf einen enthaltenen Link klicken sollen. Das BMF warnt laufend vor ähnlichen Betrugsmaschen.

Beispiel eines solchen Phishing-Mails *******************************************

Betreff: Ihr Paket wird vom Zoll einbehalten

Zoll Österreich

Hallo …

Sie haben keine Zollgebühr für den Versand bezahlt.

Klicken Sie hier für weitere Informationen: INFORMATION

Zoll Österreich

*******************************************

Das BMF betont, dass es sich hierbei um einen Internet-Betrugsversuch handelt und sowohl die versendeten E-Mails als auch die darin verlinkten Webseiten Fälschungen darstellen.

Informationen des BMF erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt. Das BMF fordert Bürgerinnen und Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auf.

Daher gilt: Wenn Sie ein solches Phishing-Mail oder ein E-Mail mit ähnlichen Inhalten erhalten, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Internet-Betrugsversuch.

• Folgen Sie in keinem Fall den darin enthaltenen Anweisungen!

• Klicken Sie keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien! • Geben Sie unter keinen Umständen persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen bekannt!

• Das BMF empfiehlt, solche E-Mails sofort zu löschen!

Weitere Informationen zu den Maschen der Betrüger, den Merkmalen von Betrugsversuchen und notwendigen Sicherheitsmaßnahmen finden Sie in unserem neuen Folder „Vorsicht Betrug! Geben Sie Internetbetrügern keine Chance“. Der Folder liegt in allen Finanzämtern zur Entnahme auf und steht auf der Webseite des BMF unter diesem Link zum Download bereit:

http://bit.ly/bmf-info

Seitens des BMF wurden bereits Maßnahmen gegen diesen Betrugsversuch veranlasst.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

bmf-presse @ bmf.gv.at

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien