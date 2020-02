NEOS zu Arbeitsmarktdaten: Fundierte Ausbildung als größte Stärke gegen Arbeitslosigkeit

Gerald Loacker: „Nur auf Mobilität zu setzen, ist zu wenig – wir müssen in Fort- und Weiterbildungen investieren, damit die Menschen aus eigener Kraft am Arbeitsmarkt bestehen können.“

Wien (OTS) - „Dass die Arbeitslosigkeit weiterhin sinkt, ist erfreulich. Dennoch warne ich davor, vorschnell Luftsprünge zu machen, denn verschiedene Unsicherheitsfaktoren der Weltwirtschaft können kurz- bis mittelfristig auch in Österreich zu spüren sein“, warnt NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker. Wer die Arbeitsmarktchancen nachhaltig verbessern möchte, der müsse die Arbeitnehmer_innen qualifizieren, ist Loacker überzeugt: „Nur auf Mobilität zu setzen, ist zu wenig. Wir müssen in Fort- und Weiterbildungen investieren, damit die Menschen aus eigener Kraft am Arbeitsmarkt bestehen können.“

Die Umsetzung eines Bildungskontos sei dringend notwendig und sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden, so der NEOS-Sozialsprecher. „Das Wetter im Arbeitsmarktbereich kann sich rasch ändern und in Kürze ein anderer, rauerer Wind wehen. Wir wollen nicht bloß vom Wetter abhängig sein, sondern aktiv Maßnahmen ergreifen. Mehr Weiterbildung während der Berufslaufbahn schützt vor Arbeitslosigkeit auf Grund von Strukturwandel. NEOS haben mit der Schaffung eines individuellen Bildungskontos ein durchdachtes Konzept vorgelegt, mit dem wir lebenslanges Lernen unterstützen können," sagt Loacker abschließend.

