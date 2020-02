5. Bezirk: „Frauen:Musik“ am Freitag in der Arena Bar

Wien (OTS/RK) - In Kooperation mit dem Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“ setzt der Wiener Musikfachmann Robert Fischer in der Saison 2020 die Veranstaltungsreihe „Frauen:Musik“ fort. Im Etablissement „Arena Bar“ (5., Margaretenstraße 117) stellen sich am Freitag, 7. Februar, die Sängerinnen und Liederschreiberinnen „LikA“ und „BABSEA“ vor. Um 19.30 Uhr beginnt das Konzert. „Out Of The Woods“ ist das zweite Studioalbum von „LikA“, die im Country-Rock-Sound verschiedene Erkenntnisse und Emotionen aus den letzten 2 Jahren verarbeitet. „BABSEA“ legte 2016 die erste CD („Statement No.1“) vor und hat Ende 2019 den bislang letzten Tonträger (EP: „All One“) veröffentlicht. Die Natürlichkeit dieser Musikerin gefällt ebenso wie ihre berührenden Eigenkompositionen. Das Publikum wird um Spenden gebeten. Der Abend hat den Titel „Songs And Other Stories!“. Auskunft: Telefon 332 26 94 und E-Mail office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Musikerin „LikA“ (Lisa Katharina Raffold): www.lisatendl.com/?page_id=681

Musikerin „LikA“ (Lisa Raffold, Styrian Voices): www.styv.at/lisa-katharina-raffold/

Musikerin „BABSEA“: www.babsea.com/

Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Lokal „Arena Bar“: www.arenabarvariete.at

Kulturelle Aktivitäten im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/



