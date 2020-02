WKW-Smodics-Neumann: Reparaturförderung für Österreich als Wirtschaftsturbo

Maria Smodics-Neumann, Spartenobfrau Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Wien, spricht sich für finanzielle Anreize von Reparaturen aus.

Wien (OTS) - „Klimaschutz ist in aller Munde und die Förderung von Reparaturen ist als Unterstützung zur Ressourcenschonung einfach zeitgemäß“, so Maria Smodics-Neumann,Spartenobfrau Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Wien. „Das Reparieren liegt den Unternehmen des Gewerbe und Handwerk in der DNA, deshalb tragen unsere Mitgliedsbetriebe bereits einen Teil dazu bei, ganz nach dem Motto „Reparieren statt wegwerfen“. Das ist der richtige Weg, daher setzt sich die Spartenobfrau für die Umsetzung eines steuerlichen Anreizes von Reparaturen ein. Denn Produkte, die länger leben, sind umweltfreundlicher und es werden Ressourcen und Rohstoffe geschont und gleichzeitig die lokale Wirtschaft unterstützt.

