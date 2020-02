„Report“ über erste Elemente einer ökologischen Steuerreform, Doskozils Erfolgsrezept, die Brexit-Opfer und das Modell Zermatt

Grüne Wende oder Bio-Kosmetik?

Die türkis-grüne Bundesregierung bringt erste Elemente einer ökologischen Steuerreform auf den Weg. NoVa, Lkw-Maut, Flugticketabgabe und Pendlerpauschale sollen umweltfreundlicher werden. Doch ist das mehr als ein kosmetischer Eingriff und wer sind die Verlierer? Ein Bericht von Martina Schmidt und Alexander Sattmann.

Doskozils Erfolgsrezept

Der Mindestlohn von 1.700 Euro netto für Landesbedienstete und die Anstellung pflegender Angehöriger beim Land waren wesentliche Faktoren für den Wahlerfolg von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Ließen sich diese Reformen auch in anderen Bundesländern umsetzen, vor allem in den rot regierten? Und wie schauen diese wohlklingenden Modelle in der Praxis aus? Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar haben sich umgeschaut.

Live-Gast im Studio ist der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, SPÖ.

Die Brexit-Opfer

Die Briten haben die Europäische Union nach 47 Jahren Mitgliedschaft am 31. Jänner um Mitternacht verlassen. Die rund 11.000 in Österreich lebenden Britinnen und Briten behalten zwar ihr Aufenthaltsrecht, doch ihr Leben wird teurer und komplizierter. Für manche geht es um die Existenz. Wie wirkt sich der Austritt Großbritanniens auf die britischen Expats aus? Reporter Benedict Feichtner ist selbst Brite und hat sich in seiner Community umgehört.

Das Modell Zermatt

Der Schweizer Skiort Zermatt hat seine Verkehrsprobleme auf eine radikale Art und Weise gelöst – es sind seit Jahrzehnten nur Elektrofahrzeuge erlaubt. Der Ort ist für Autos und Busse komplett gesperrt. Gäste und sogar Einheimische müssen ihre Fahrzeuge am Ortseingang in der Garage stehen lassen. Einerseits eine logistische Herausforderung, anderseits ist Zermatt damit ein Modellfall für Elektromobilität. Eine Reportage von ORF-Schweiz-Korrespondentin Raphaela Stefandl.

