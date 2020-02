„DIE.NACHT“: Hans Knauß und Peter Wittkamp bei „Willkommen Österreich“ am 4. Februar

Außerdem: Neue Folge „Pratersterne“ präsentiert von Hosea Ratschiller in ORF 1

Wien (OTS) - Kommentieren können sie beide: Ex-Skifahrer Hans Knauß und Autor Peter Wittkamp. Ersterer hat sich auf Skirennen spezialisiert, der andere aufs politische Geschehen. Stermann und Grissemann sprechen in einer neuen Ausgabe von „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 4. Februar 2020, um 22.00 Uhr in ORF 1 mit ORF-Kokommentator Hans Knauß und bitten außerdem den Berliner Gagschreiber und Autor des Buches „Für mich soll es Neurosen regnen“, Peter Wittkamp, zum Gespräch. Gleich danach um 23.05 Uhr funkeln die „Pratersterne“ wieder am „DIE.NACHT“-Himmel, wenn Hosea Ratschiller in der neuen Folge Kleinkunst-Stars und -Newcomer auf der Bühne im Wiener Szenelokal Fluc begrüßt. Diesmal sind Roland Düringer, Aida Loos, Josef Jöchl und Sebastian Krämer zu sehen.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 22.00 Uhr

Obwohl er selbst seit 2005 an keinen offiziellen Skirennen mehr teilnimmt, ist Hans Knauß trotzdem Fixstarter auf der Streif – 1999 gewann er die klassische Hahnenkamm-Abfahrt. Der ORF-Kokommentator absolviert seit Jahren vor dem Hahnenkamm-Rennen die Kamerafahrt und nimmt die TV-Zuseher/innen mit auf die berühmt-berüchtigte Abfahrt.

Auch wenn der Name vielleicht unbekannt erscheint, die Wahrscheinlichkeit, schon einmal über einen seiner Witze gelacht zu haben, ist groß. Peter Wittkamp schreibt Gags für die „heute show online“ und hat zum Beispiel die Werbekampagne #weilwirdichlieben der Berliner Öffis erfunden, die vor allem in den sozialen Medien für Heiterkeit sorgte. Peter Wittkamp hat für Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf gearbeitet. Bei seinem Besuch im „Willkommen Österreich“-Studio drängt sich aber vor allem ein Thema auf: Peter Wittkamps Psyche. Der Berliner hat das Buch „Für mich soll es Neurosen regnen“ veröffentlicht, in dem er über sein Leben mit Zwangsstörungen schreibt.

„Pratersterne“ mit Düringer, Loos, Jöchl und Krämer um 23.05 Uhr

Eine neue Sternennacht im Fluc, eine neue Schar illustrer Gäste, die Hosea Ratschiller präsentieren kann: Roland Düringer ist wieder dabei und erbringt den Beweis, wie relativ doch der Begriff Zeit sein kann. Aida Loos schaut auf ihre Gesundheit und merkt, wie schwer es ist, mit dem Rauchen aufzuhören und dem Fitnesstraining anzufangen. Josef Jöchl beklagt, dass Schwulsein nicht immer auf Toleranz stößt, und der deutsche Chansonnier Sebastian Krämer schließlich muss unbedingt zum Flötenunterricht und macht aus diesem brennenden Anliegen ein schräges Lied.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at