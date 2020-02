AMS Wien: Arbeitslosigkeit in Wien sinkt weiterhin deutlich

Künftiger Standort U25 als One-Stop-Shop gemeinsam mit Stadt Wien

Wien (OTS) - Die Zahl der beim AMS Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im Jänner 2020 im Jahresvergleich um 5,7 Prozent auf 122.353 gesunken, die der AMS-Kundinnen und Kunden in Schulungen um 8,4 Prozent auf 29.020 gestiegen. Die Summe beider Gruppen ist um 3,3 Prozent kleiner geworden.

Die Zahl der unter-25-jährigen Arbeitslosen ist um 11,7 Prozent zurückgegangen, jene der über-50-jährigen um 2,3 Prozent.

„Ein guter Berufseinstieg verhindert künftige Arbeitslosigkeit“, ist AMS Wien-Chefin Petra Draxl überzeugt. „Ende April 2020 eröffnen wir - gemeinsam mit der MA 40 der Stadt Wien - das ‚U25‘, den ersten One Stop Shop dieser Art in Österreich! Alle Wienerinnen und Wiener bis 25 Jahre können in diesem neuen Servicezentrum Unterstützung rund um Arbeit, Bildung und Soziales finden.“

Ein modernes und freundliches Ambiente wird neben qualitativer Beratung – in Einzelfällen mit der MA 40 gemeinsam - den jungen Arbeitsuchenden bei der Jobsuche helfen.

Stark angestiegen ist die Zahl der offenen Stellen, die die Wiener Unternehmen dem AMS Wien gemeldet haben: um 15 Prozent auf 12.334. Nach wichtigen Branchen betrachtet, ist die Arbeitslosigkeit im Jänner in der Warenproduktion um 3,7 Prozent, in Hotellerie und Gastronomie um 4,2 Prozent, im Bau um 6,5 Prozent und im Einzelhandel um 6,2 Prozent zurückgegangen.

