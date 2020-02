Die Legende ist zurück in Zell am See-Kaprun: 16.000 Zuschauer beim zweiten spektakulären Eisrennen GP Ice Race

Am 1. und 2. Februar 2020 begeisterte das GP Ice Race nicht nur mit spektakulären Rennwagen, sondern auch mit Marcel Hirscher und Axel Lund Svindal beim Skijöring

Zell am See-Kaprun (OTS) - 1937 bis 1974: Eisrennen am zugefrorenen Zeller See, zahlreiche Zuseher auf dem Eis, ein Porsche mit Spikes an den Reifen driftet auf der Eispiste, dahinter hängt an einem Seil ein Skifahrer. Schwarz-weiß Bilder wecken Erinnerungen an die damaligen legendären Eisrennen am Zeller See. 2019 veranstaltet schließlich der namensgleiche Urenkel des Automobilkonstrukteurs und Porsche-Gründers gemeinsam mit seinem Partner Vinzenz Greger das Eisrennen erstmals nach 45 Jahren wieder in Zell am See. Das GP Ice Race geht ein Jahr später in die Fortsetzung und findet am 1. und 2. Februar 2020 wieder am Zeller Flugplatzgelände statt. Das vergangene Wochenende bot vor 16.000 Zuschauern und 350 Medienvertretern einen spektakulären Querschnitt durch Historie, Gegenwart und Zukunft des Automobils.

Motorsport-Action auf höchstem Niveau mit Hirscher und Svindal

Mehr als 150 Teilnehmer, darunter Amateur- und Profirennfahrer, zeigten mit spektakulären historischen und aktuellen Show-Fahrzeugen vor den begeisterten Besuchern ihr Können am Eis. In insgesamt 8 verschiedenen Wettbewerbsklassen maßen sich die Fahrer auf der Eispiste. Ein absolutes Highlight des GP Ice Race war der Besuch der beiden ehemaligen Skistars Marcel Hirscher und Axel Lund Svindal. Der zweimalige Olympiasieger und siebenfache Weltmeister Marcel Hirscher pilotierte dank der Unterstützung von Red Bull einen Audi S1 EKS WRX quattro und drehte mit dem 580 PS starken Rallycross-Bolliden spektakuläre Runden auf der Eispiste. Zell am See-Kaprun arbeitet bereits seit knapp zwei Jahren im Rahmen einer Wirtschaftskooperation erfolgreich mit Audi zusammen. Obendrein zeigte Hirscher seine Fähigkeiten auf Skiern auch beim traditionellen Skijöring.

Der Weltmeister und Olympiasieger aus Norwegen Axel Lund Svindal jagte bei den Skijöring-Showrunden im Renntempo über die Eisbahn. Gezogen wurde er vom Siegerwagen der Rallye Dakar 1984, einem Porsche 911 Carrera 3.2 4x4 (953) gefahren von den Le-Mans Siegern Timo Bernhard und Jörg Bergmeister.

Der Rennfahrer und paraolympische Skistar Reinhold Sampl startete im 500 PS starken Rallycross-Pantera RX mit Audi A1 Optik. Auch die deutsche Rennfahrerikone Hans-Joachim „Strietzel“ Stuck zählte wieder zu den prominenten Gästen und Unterstützern des GP Ice Race. Stuck fuhr einen historischen Jägermeister Formel 1-Renner vom Typ March-Cosworth 741 mit 480 PS aus dem Jahr 1976.

Ausstellungen E-Mobilität

Der Formel E-Rennwagen Audi e-tron FE06 wurde in Zell am See-Kaprun auf der Eispiste von Werksfahrer Daniel Abt präsentiert. Volkswagen zeigte den Elektro-Rennwagen ID.R, einen mehrfachen Rekordhalter, sowie den spektakulären VW eR1, einen Erprobungsträger eines Rennwagens mit Elektroantrieb. Bei den zahlreichen Ausstellungen am Gelände waren auch die neuesten Highlights moderner Elektro-Mobilität von Porsche bestaunen, wie den Porsche Taycan, den Porsche 919 Hybrid Evo sowie den aktuellen Porsche 99x Electric, der in der Formel E-Weltmeisterschaft an den Start geht.

Neben den zahlreichen Showfahrten konnte jeder, der wollte, beim ICE Karting mitmachen und auf einem speziell präparierten Ice-Kart auf der Piste düsen. Zum weiteren Programm zählten spektakuläre Taxi-Fahrten in Rennfahrzeugen und Helikopter-Rundflüge des regionalen Unternehmens Senn Air über das große Veranstaltungsgelände.



Großartige Resonanz

Die beiden Organisatoren Ferdinand Porsche und Vinzenz Greger freuen sich sehr über den großartigen Erfolg der Veranstaltung: „Vielen Dank an alle, die dieses tolle Wochenende mit ihrem Engagement möglich gemacht haben. Wir sind überwältigt von den 16.000 Zusehern und freuen uns schon auf das GP Ice Race im nächsten Jahr.“, Vinzenz Greger ergänzt: „Wir werden den neuen Termin zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.“

Tourismusdirektorin von Zell am See-Kaprun, Mag. Renate Ecker, ist stolz auf diese große Veranstaltung in der Heimat von Porsche: „Die Familie Porsche hat seit vielen Jahrzehnten einen engen Bezug zu unserer Stadt und es freut uns, dass wir diese Tradition der Eisrennen nach 45 Jahren wieder in Zell am See aufleben lassen konnten. Eine Woche vor der Veranstaltung haben wir mit unserer ICE WEEK und vielen Betrieben in Zell am See ein tolles Programm rund um das Thema Eis geboten. Ein Highlight war die Ausstellung von luftgekühlten Bolliden des südkalifornischen Unternehmens „Luftgekühlt“ am Vorplatz des Ferry Porsche Congress Centers.“

