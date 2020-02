Zwei Männer bei Einbruch auf frischer Tat betreten

Vorfallszeit: 31.01.2019, 17:45 Uhr, Vorfallsort: 3002 Purkersdorf, Deutschwaldstraße

Wien (OTS) - Durch intensive Observationen ist es dem Landeskriminalamt Wien, Gruppe URBANZ, gemeinsam mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalamt (EGS) gelungen, einen 37-jährigen bulgarischen und einen 21-jährigen bosnischen Staatsangehörigen beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in Niederösterreich auf frischer Tat zu betreten und festzunehmen. Durch das Aufbrechen des Badezimmerfensters mit einem Schraubenzieher verschafften sie sich Zutritt zu dem Haus. Sie erbeuteten Schmuck im mittleren sechs-stelligen Euro-Bereich. Sowohl das Diebesgut, als auch der Schraubenzieher konnten sichergestellt werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Männer auch mit anderen Einbrüchen aus der Vergangenheit in Zusammenhang stehen könnten.

