Fünf Verkehrstote in der vergangenen Woche

23 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 2. Februar 2020

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Fußgänger, zwei Pkw-Lenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Unfall kam es am Sonntag, 02. Februar 2020, im Stadtgebiet von Innsbruck, Tirol, bei dem ein 28-jähriger russischer Staatsbürger, als Beifahrer in einem Pkw, getötet wurde. Ein 20-jähriger Serbe lenkte den Pkw seines Bruders auf der regennassen Fahrbahn und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Herrschaft über den Pkw und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Ampelmasten. Durch den heftigen Anprall wurde der 28-Jährige Beifahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 20-Jährige Lenker musste aus dem Unfallfahrzeug geschnitten und mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Am Wochenende, zu Semesterferienbeginn in Niederösterreich und Wien, verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Drei Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Gemeindestraße und je einer auf einer Bundesstraße und Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Tirol und jeweils einer im Burgenland, Niederösterreich und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in vier Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und in einem Fall eine Vorrangverletzung. Drei Unfälle waren Alleinunfälle und zwei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige.

Vom 1. Jänner bis 2. Februar 2020 gab es im österreichischen Straßennetz 23 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2019 waren es 22 und 2018 19.

