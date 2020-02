VBV-Pensionskasse: Bestes Veranlagungsergebnis der letzten 26 Jahre

Wien (OTS) - Die VBV-Pensionskasse konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr mit einer Performance von 11,7 Prozent das beste Veranlagungsergebnis seit 1993 erzielen. Zudem konnte sie die Anzahl der Berechtigten auf 331.100 Personen ausbauen. Mit Ende 2019 verwaltete die führende Pensionskasse Österreichs Sozialkapital in der Höhe von 7,66 Mrd. Euro. Diese Fakten zeigen, dass die VBV ihre Strategie „Investieren mit Verantwortung“ sehr erfolgreich weiter fortsetzen konnte.

Die VBV-Pensionskasse hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ihre Marktführerschaft weiter ausgebaut. „Wir konnten durch Übernahmen, wie u.a. der Porsche Pensionskasse, und gewonnenen Ausschreibungen unseren Kundenstamm und in weiterer Folge auch die Marktführerschaft weiter auszubauen. Damit sind wir weiterhin die führende österreichische Pensionskasse“, freut sich Gernot Heschl, Vorstandsvorsitzender der VBV-Pensionskasse. „Das belegen auch Auszeichnungen, wie zum Beispiel von einem führenden Branchenmedium, welches uns zudem auch als innovativste und nachhaltigste Pensionskasse ausgezeichnet hat. Besonders wichtig ist uns aber die Zufriedenheit unserer Kunden: Laut einer aktuellen Umfrage sind diese zu 96 Prozent mit unserem Unternehmen sehr zufrieden oder zufrieden“.

Top-Performance - im Jahr 2019 und auch langfristig

„Die VBV-Pensionskasse hat 2019 auch in der Veranlagung den Erfolgskurs fortgesetzt: So konnte durch das professionelle Asset-Management eine Performance von 11,7 Prozent und somit das drittbeste Ergebnis in der 30-jährigen Geschichte erzielt werden“ erläutert Günther Schiendl, für Veranlagung zuständiges Mitglied des Vorstandes der VBV-Pensionskasse. „Wir freuen uns besonders, dass unser Kurs der nachhaltigen Veranlagung - klimafreundlich, aber unverändert ertragsorientiert - so erfolgreich ist. Dies spiegelt auch die langfristige Durchschnittsperformance der letzten fünf Jahre mit 3,94 Prozent bzw. der letzten 8 Jahre mit 5,16 Prozent bzw. der letzten 10 Jahre mit 4,39 Prozent wieder.“

„Die VBV-Pensionskasse wird sich zukünftig noch stärker mit Sustainable Finance beschäftigen und den Klimaschutz noch stärker in ihre Veranlagungsstrategien einbeziehen. So setzen wir schon heute zunehmend Transitionsstrategien um, die die negativen finanziellen Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Anlageportfolien reduzieren. Zugleich suchen wir gezielt nach den positiven finanziellen Chancen, die zum Beispiel im Zusammenhang mit der Entwicklung und Verbreiterung neuer Klimaschutz- und Energietechnologien entstehen. Das heißt konkret, dass wir mehr und mehr in diese Unternehmen investieren werden, und immer weniger in jene Sektoren die unter Klimaschutz-Aspekten problematisch sind“, erklärt Günther Schiendl. „Wir sehen diesen Weg als unsere Aufgabe und Verantwortung im Interesse unserer Berechtigten, im Sinne guter Unternehmensführung, und letztlich auch im Rahmen unserer Verantwortung für eine lebensfreundliche Umwelt.“

VBV: Die nachhaltigste Pensionskasse

Die VBV-Pensionskasse hat das Thema Nachhaltigkeit bereits im Jahr 2003 in ihren den Investmentprozess integriert. Mit ihrer umfassenden ESG-Strategie (ESG = Environmental, Social und Governance) setzt sie kontinuierlich Maßnahmen für nachhaltiges Investment: Zum Beispiel die Unterzeichnung des Montreal Carbon Pledge Abkommens im Jahr 2016 und die damit einhergehende Verpflichtung als erste österreichische Pensionskasse, den CO2-Fußabdruck der Aktieninvestments jährlich zu messen und zu veröffentlichen. Zudem hat sich die VBV-Pensionskasse 2017 als Unterzeichner der UN – Principles for Responsible Investment (UN PRI) verpflichtet, nachhaltige Aspekte in ihrem Investmentprozess zu berücksichtigen und zu integrieren. Auch die vollständige Umstellung des größten österreichischen Aktien-Spezialfonds auf „Low Carbon“ war ein wichtiger Schritt, der der heutigen Zeit um Jahre voraus war.

Die VBV-Pensionskasse AG ist ein Unternehmen der VBV-Gruppe. Diese ist eine der größten betrieblichen Vorsorgeeinrichtungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Beratungsunternehmen zur VBV-Gruppe. Weitere Informationen unter: www.vbv.at bzw. im VBV-Kundenportal http://www.meinevbv.at/.

