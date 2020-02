Thomas Riesz neuer Anwalt bei Haslinger / Nagele

Linz (OTS) - Mit Anfang Februar 2020 verstärkt Thomas Riesz als Rechtsanwalt die Teams Regulierung und Datenschutz, Bau- und Immobilienwirtschaft und Öffentliches Wirtschafts- und Verfassungsrecht.

Thomas Riesz ist seit Februar 2017 bei Haslinger / Nagele am Standort in Linz tätig. Zuvor war er mehrere Jahre Universitätsassistent am Institut für Staatsrecht und Politische Wissenschaften an der Johannes Kepler Universität Linz und in weiterer Folge dort stellvertretender Leiter der Abteilung für Öffentliches Unternehmensrecht. Nach seiner Promotion im Bereich des Gesundheitsrechts- und Datenschutzrechts mit seiner mehrfach ausgezeichneten Dissertation zur Ärztlichen Verschwiegenheitspflicht erfolgte eine einjährige Dienstzuteilung am nunmehrigen Landesverwaltungsgericht Oberösterreich.



Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich des öffentlichen Wirtschaftsrechts, hier insbesondere im Bereich des Gesundheits- und Datenschutzrechts sowie allgemein im Verwaltungs- und Verfassungsrecht.



Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwaltsanwärter publizierte Thomas Riesz in einschlägigen Fachzeitschriften und ist als Herausgeber und Vortragender aktiv.



Mit Thomas Riesz gewinnt Haslinger / Nagele einen weiteren qualifizierten Ansprechpartner, der Mandanten der Kanzlei in einem breiten Spektrum an Fragestellungen im Bereich des Öffentlichen Wirtschaftsrechts auch an den Schnittstellen zum Unionsrecht betreut.

Rückfragen & Kontakt:

Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH

Julia Eder, MSc

Public Relations

+43 / 732 / 78 43 31

julia.eder @ haslinger-nagele.com

www.haslinger-nagele.com