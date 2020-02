Das LENTOS lädt zur Pressekonferenz und Eröffnung der Ausstellungen "Paweł Althamer" und "Jakob Lena Knebl"

Das LENTOS startet mit zwei Einzelausstellungen von Paweł Althamer und Jakob Lena Knebl ins Kulturjahr 2020.

Linz (OTS) - Der renommierte polnische Gegenwartskünstler Paweł Althamer ist bekannt für seine partizipativen Kunstprojekte, figurativen Skulpturen und performativen Selbstporträts. Er setzt häufig auf soziale Kooperationen sowie auf das Miteinbeziehen seines Umfelds und ihm nahestehender Personen. Mit seinen Projekten hinterfragt er soziale Strukturen und Netzwerke, um sich nicht selten in diese neu einzuschreiben. Im Rahmen der partizipativen Ausstellung im LENTOS werden internationale Holzschnitz(künstl)er an großen Plastiken arbeiten. Hier manifestiert sich Althamers Zugang zur Kunst, bei dem den kooperativen (Entstehungs-)Abläufen mehr Bedeutung zukommt als dem fertigen Kunstobjekt. Diese Prozesse werden sich in einer, an der Dogon-Kultur inspirierten, Landschaft entwickeln und diese zugleich mitverändern. Das Ausstellungssetting ist in Anlehnung an die Länder der beteiligten Künstler (Österreich, Polen, Mali) gestaltet.

Jakob Lena Knebl inszeniert ein Environment, das Werke aus der Sammlung des LENTOS in einem neuen Licht erscheinen lässt. In sinnlicher Art und Weise präsentiert die Künstlerin beide Räume im Untergeschoss konträr und bipolar, wobei eine dunkle Seite einer Bunten entgegengesetzt wird. Durch Kombination mit eigenen Arbeiten und ihrem, als Künstlerin, stark subjektiv gefärbten kuratorischen Ansatz unterzieht Knebl die Sammlung einer politischen Neubewertung. Sie bricht den klassischen Kanon der Sammlungspräsentation auf und erprobt eine „demokratische Art“ des Ausstellens. Dieses Spiel mit unterschiedlichen Taktiken ermöglicht einen ungewöhnlichen, niederschwelligen Zugang und vermag Ernsthaftigkeit mit einem Augenzwinkern zu vermitteln.

Pressekonferenz: PAWEŁ ALTHAMER & JAKOB LENA KNEBL

GesprächspartnerInnen:

Doris Lang-Mayerhofer, Stadträtin für Kultur, Tourismus und Kreativwirtschaft

Hemma Schmutz, LENTOS Direktorin und Kuratorin

Paweł Althamer, Künstler

Jakob Lena Knebl, Künstlerin

Datum: 06.02.2020, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Lentos Kunstmuseum

Ernst Koref-Promenade 1, 4020 Linz, Österreich

Url: https://lentos.at/html/de/127.aspx

Eröffnung: PAWEŁ ALTHAMER & JAKOB LENA KNEBL

Datum: 06.02.2020, 19:00 - 20:00 Uhr

Ort: Lentos Kunstmuseum

Ernst Koref-Promenade 1, 4020 Linz, Österreich

