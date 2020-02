10. Bezirk: Senioren-Nachmittag mit dem „Bohemia Trio“

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Organisationteam des Vereines „Kultur 10“ lädt wieder einmal betagte Mitmenschen zu einem geselligen Beisammensein ein: Am Dienstag, 4. Februar, steht der nächste „Senioren-Nachmittag“ in der Veranstaltungsstätte „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) unter dem Motto „Als Böhmen noch bei Österreich war...“. Beginn dieser gemütlichen Zusammenkunft ist um 15.00 Uhr. Mit flotten böhmischen Weisen erfreut das „Bohemia Trio“ das Publikum. Leiter des Ensembles ist der Akkordeon-Virtuose Helmut Schmitzberger. Jede Besucherin und jeder Besucher zahlt 3 Euro als „Musikbeitrag“. Auskunft und Anmeldung: Telefon 0660/46 46 614 (Ehrenamtliches „Kultur 10“-Sekretariat: Roswitha Jarolim). Beantwortung von Anfragen via E-Mail: waldmuellerzentrum@chello.at.

