Schenken mit Herz: Am 14. Februar ist Valentinstag

Immer ein besonderes Geschenk: Mit floristischer Handwerkskunst Freude bereiten

Wien (OTS) - Zuneigung und Wertschätzung - an keinem anderen Tag stehen Gefühle ähnlich im Mittelpunkt wie zum Valentinstag. Als klassischer Blumentag ist der 14. Februar längst lieb gewordene Tradition, an dem mit großen und kleinen Blumenpräsenten Liebe und Dankbarkeit am schönsten zum Ausdruck gebracht werden können.

"Es gibt wohl keine bessere Sprache, Emotionen zu zeigen, als mit jener der Blumen: Sie sind stets etwas Einzigartiges und Besonderes - ganz gleich, ob ein prächtiger Strauß oder ein charmanter Blumen-Solist verschenkt wird. Wichtig ist, es mit Herz zu tun", so Komm.-Rat Rudolf Hajek, Bundesinnungsmeister der österreichischen Gärtner und Floristen. "Unsere Blumenfachgeschäfte beraten bei der richtigen Wahl mit viel Einfühlungsvermögen und Erfahrung, damit das florale Geschenk auch wirklich den Kundenwunsch trifft."

Farbenfrohe Liebesgrüße: Von klassisch bis extravagant

Neben den klassischen Rosen, die sich jedes Jahr großer Beliebtheit erfreuen und als die Liebesbotschafter schlechthin gelten, werden zum Valentinstag sehr gerne auch farbenfrohe Frühlingsboten, die bereits aus österreichischer Produktion stammen, verschenkt. "Die heimischen Gärtner zaubern mit bunten Tulpen, duftenden Freesien und lieblichen Kleinblumen Frühlingslaune in die eigenen vier Wände", so Komm.-Rat Hajek.

Einen anhaltenden Trend beobachtet der Bundesinnungsmeister auch für Topfpflanzen wie Hyazinthen, Primeln, Narzissen oder Azaleen. Mit ihren bunten und fröhlichen Farben bieten sie langwährende Freude und verbreiten Frühlingsstimmung, auch wenn die warme Jahreszeit noch auf sich warten lässt.

Etwas Besonderes: Floristenkunst für kleine und große Blumengeschenke

Ob prächtiges Blumenarrangement oder außergewöhnliche Solitärpflanze: Die heimischen Blumenfachgeschäfte bieten für jedes Budget die perfekte Inspiration sowie Beratung und zeigen auch in floristischen Kleinigkeiten ihre großen handwerklichen Fertigkeiten. "Im Trend liegen angetriebene Blütenzweige, die zum Beispiel mit einer schönen Amaryllis zu einem überaus exklusiven Valentinsgeschenk werden", sagt Komm.-Rat Hajek. "Es sind die Details, die auch kleine Blumenpräsente zu etwas ganz Besonderem machen. Unsere Floristinnen und Floristen beweisen dabei ihr Können und ihre Handwerkskunst und gehen mit ihrer Erfahrung auf jeden individuellen Kundenwunsch ein."

90% der Pflanzen kommen in dieser Jahreszeit aus Europa, und dabei vor allem aus Italien und den Niederlanden. Erstmals im Jahr können sich die Konsumentinnen und Konsumenten rund um den Valentinstag aber auch bereits auf die heimischen Qualitätsprodukte der österreichischen Gärtnerinnen und Gärtner freuen, die nun wieder in den Handel kommen.

Farbtrends 2020: Blühende Liebesbotschaften in zarten Pastelltönen

Rund um den Globus steht der 14. Februar ganz im Zeichen des Valentinstags: Auf nahezu jedem Kontinent wird mit kleinen und großen Aufmerksamkeiten dieses Fest der Liebe gefeiert. Ob Europa, Asien oder Amerika - florale Geschenke rangieren weltweit auf Platz eins, denn in welchem emotionalen Naheverhältnis der oder die Beschenkte auch steht: Blumen und Pflanzen sind stets die erste Wahl, wenn Zuneigung, Dankbarkeit oder große Gefühle zum Ausdruck gebracht werden möchten.

Grüntöne wie Olive, Petrol oder zartes Grün liegen 2020 stark im Trend, ebenso Beerenfarben sowie Rosa- und Ocker-Töne - alles in eher pastelligen Varianten gehalten, kräftige Farben treten heuer in den Hintergrund. Auch florale Muster, etwa in den Frühjahrsaccessoires, stehen in diesem Jahr hoch im Kurs.

SEER Blumenherz: Liebeserklärung an den Herzensmenschen

Ein besonderes Präsent ist auch das SEER Blumenherz: Auf Initiative der oberösterreichischen Landesinnungsmeisterin Elke Lumetsberger und der österreichischen Floristinnen und Floristen ist eine einmalige Zusammenarbeit mit einer der bekanntesten Bands des Landes, den SEERN, entstanden, die das floristische Handwerk von seiner schönsten Seite zeigt. - Ein einzigartiges Geschenk für den ganz persönlichen Herzensmenschen, das auf der Webseite der SEER (www.dieseer.at) zu erwerben ist. Schöner kann man seine Gefühle nicht zum Ausdruck bringen.

Heiliger Valentin prägte den "Tag der Liebe"

Als Blumentag ist der Valentinstag am 14. Februar heute nicht mehr wegzudenken und wird weltweit mit floralen Liebesbotschaften und kleinen Geschenken gefeiert. Der Legende nach soll der heilige Valentin Blumen an Verliebte verschenkt haben - eine Tradition, die im 15. Jahrhundert in Großbritannien begann und sich später durch englische Auswanderer in den USA durchsetzte. In Österreich wird der Valentinstag seit dem Zweiten Weltkrieg gefeiert: Britische Besatzungssoldaten brachten den Brauch in unser Land, wo er seither zugleich mit ersten Frühlingsblühern den Auftakt für die heimische Blumensaison bedeutet. (Schluss)

