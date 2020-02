Flexibel, innovativ und digital – Die zukünftige Nachhaltigkeit von Immobilien

Wien (OTS) - Das IMMO FutureLab geht in die dritte Runde: Der eintägige Innovationskongress am 12. Mai 2020 fokussiert sich auf innovative, flexible Lösungen, die Nachhaltigkeit von Gebäuden sichern und optimieren. Tickets für die Veranstaltung sind ab heute, 03. Februar 2020, erhältlich.

Die Grenzen der Bereiche Wohnen und Arbeiten verschwimmen durch den rasanten Digitalisierungsfortschritt immer mehr. Innovative Maßnahmen in der Immobilienbranche sollen maßgeblich dazu beitragen, dass neues Arbeiten in einem angepassten Umfeld unterstützt wird. Neue Arbeitsplätze brauchen Flexibilität und Vernetzung, neue Wohnformen erscheinen am Markt, neue Bedürfnisse der jüngeren Generationen beeinflussen zunehmend das zukünftige Bauen. Kurz gesagt: Die traditionelle Einteilung des Immobilienmarktes in wenige große Assetklassen wird in Zukunft durch eine Vielzahl von Mischformen ergänzt. Wie flexibel muss eine Stadt gestaltet sein, um mit einem stetigen gesellschaftlichen Wandel mithalten zu können? In wie weit konnte sich die Immobilienbranche bereits an die gewünschte Flexibilität anpassen? Wie weit fortgeschritten ist die Branche im Bereich der Ressourcenflexibilität? Das diesjährige IMMO FutureLab macht sich zur Aufgabe, ökonomisch und ökologisch sinnvolle Lösungen dieser Herausforderungen zu benennen und zu diskutieren.

Der Event findet dieses Jahr im historischen Billrothhaus statt. Die Idee zum Thema des Events kam von den Initiatoren Wolfgang Kradischnig, Geschäftsführer der Delta Holding GmbH und Peter Engert, Geschäftsführer der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI). Ziel ist, zukunftsorientiertes Denken in der Immobilienbranche zu fördern, aber auch neue und aktuelle Themen aufzugreifen und ein Forum zum Networking zu bieten. Der Veranstalter, die epmedia Werbeagentur GmbH hat auch dieses Jahr ein besonderes Programm auf die Beine gestellt. Die TeilnehmerInnen dürfen sich auf innovative, junge Startups mit smarten Ideen im Ausstellerraum (kleine Bibliothek) sowie interaktive Experten-Keynotes zu den aktuellsten Themen freuen.

Details zum Event:

Datum: Dienstag, 12. Mai 2020

Zeit: 08:00 bis 17:00 Uhr

Ort: Gesellschaft der Ärzte in Wien – Billrothhaus, Frankgasse 8, 1090 Wien

www.billrothhaus.at

Tickets finden Sie unter: www.immofuturelab.at

