Cint präsentiert eine neue Markenidentität, mit der das Unternehmen seine nächste Wachstumsphase angeht

Stockholm (ots/PRNewswire) - Cint, das technologische Rückgrat der weltweit erfolgreichsten Firmen im Bereich Konsumentendaten, präsentierte heute unter www.cint.com seine neue Markenidentität. Die neue Marke, Teil der Zukunftsvision des Unternehmens, veranschaulicht die anhaltende Vorwärtsdynamik für Cint nach seinem Zusammenschluss mit der Sample-Technologie-Firma P2Sample letzten August.

Das neue Branding verkörpert das Engagement des Technologieunternehmens für Innovation, und sein Versprechen, die digitale Transformation in der Marktforschungsbranche weiter zu beschleunigen

"Über die letzten Monate haben wir unser Engagement verstärkt, unseren Kunden und Partnern eine automatisierte Plattform anzubieten, die eine klassenbeste, zukunftssichere Lösung für die schnellere, kostengünstigere und bedarfsgerechtere Erfassung von Konsumentendaten bereitstellt", so Tom Buehlmann, CEO von Cint. "Wir haben einen riesigen Schritt auf dieses Ziel hin gemacht, als wir uns letztes Jahr mit P2Sample zusammenschlossen. Und unser neues Branding spiegelt unser anhaltendes Bemühen wider, unsere Kunden bei der Transformation der Methodik zu unterstützen, mit der sie in der Marktforschung Geschäfte betreiben."

Cints neue Marke, zu der ein markantes modernes Logo und die neue Tagline "Accelerating insights" gehören, basiert auf dem Verständnis, dass Firmen für kritische Geschäftsentscheidungen schnellen Zugang zu korrekten Konsumentendaten benötigen. Die neue Marke baut auf Cints starker Historie in der Branche für Konsumentendaten auf - als erste Sample-Börse und weltweiter "Publikumskäufer"-Markt für Konsumentendaten. Mit seinem Angebot einer universellen, zuverlässigen Lösung hilft Cint Menschen, durch intelligente Nutzung automatisierter Technologie Ineffizienzen im Marktforschungsprozess zu lösen.

Das neue Branding wurde entwickelt, um Cints Engagement für Innovation an den Standorten seiner schnell wachsenden weltweiten Präsenz besser abzubilden. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung jedes Jahr beeindruckende Wachstumsraten erzielt - hat nun eine weltweite Publikumsreichweite von mehr als 100 Millionen erlaubnisbasierten, profilierten verfügbaren Konsumenten, die Cint zur größten Sample-Austauschplattform der Welt machen. Das Unternehmen beschäftigt 300 Personen mit mehr als 40 Nationalitäten. Für 2020 ist eine deutliche Aufstockung der Beschäftigtenzahl geplant, ein Ausbau der Geschäftsstellen in New York und London, und - im März - eine neue Geschäftsstelle in Singapur.

Die Teilnehmer auf der diese Woche in Atlanta stattfindenden Messe "SampleCon" - einem jährlich wiederkehrenden Event mit den Zielen des Lernens und des Austauschens von Wissen und besten Praktiken für die Konsumentendaten-Community - werden das neue Branding auf der Veranstaltung sehen, darunter auf den Taschen der Konferenzteilnehmer.

Cint ist das technologische Rückgrat der weltweit erfolgreichsten Firmen im Bereich Konsumentendaten. Cints Plattform automatisiert die Sample-Feldforschung und -Abläufe, sodass Firmen Konsumentendaten schneller, kostengünstiger und bedarfsgerechter erfassen können. Über 2.000 Marktforscher, Agenturen und Marken - darunter Kantar, Zappi, GfK und SurveyMonkey - nutzen Cint, um die Methodik zu transformieren, mit der sie im Markt Konsumentendaten erfassen und wettbewerbsfähig arbeiten. Cint zählt auf ein schnell wachsendes Team, das von 16 internationalen Geschäftsstellen aus arbeitet, darunter aus London, New York, Stockholm, Los Angeles, Atlanta, Barcelona, Tokio und Sydney. (www.cint.com )

