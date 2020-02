Weltpremiere: Thommy Ten & Amélie van Tass begeistern mit "Zweifach zauberhaft"

Thommy Ten & Amélie van Tass starten Tournee ihrer neuen "Zweifach zauberhaft"-Show vor ausverkauftem Haus und mit Standing Ovations

St. Pölten/Wien/Graz/Wr. Neustadt/Linz/Bregenz/Salzburg (OTS) - Zweimal ausverkauft prangte am VAZ St. Pölten dieses Wochenende – über 6.000 begeisterte Zuseher wohnten der Weltpremiere von „Zweifach zauberhaft“, dem brandneuen Programm der Ausnahmemagier Thommy Ten und Amélie van Tass bei – und wurden Zeuge einer grandiosen, atemberaubenden und humorvollen Show. So erschienen die beiden gleich anfangs in einem Zauberlift, entführten in ein geheimnisvolles Zauberkabinett oder übten schon einmal das Zersägen von Robert Kratky (im Rahmen der Show am 29. Februar in der Wiener Stadthalle) am „lebenden Objekt“. Zudem wartete die Show mit dem ersten Auftritt von Hund Koni Hundini auf, der sofort die Herzen der Fans eroberte, und Amélie tauchte im wahrsten Sinne des Wortes ab und las Gedanken, von der Außenwelt völlig abgeschirmt, in einem Wassertank umringt von 2000 Liter Wasser! Und dies sind nur einige Highlights der neuen fulminanten wie abwechslungsreichen Show, die die Fans wieder zum Staunen und zu Standing Ovations hinriss.

21 weitere Termine bestätigt!

Nun geht es weiter nach Wiener Neustadt, Graz, Bregenz, Salzburg, Wien, St. Pölten und Linz, wobei es für die Shows nur mehr Restkarten gibt. Aufgrund des Riesenandranges wurden bereits 21 neue Termine in Österreich für 2021 bestätigt. Zudem gastieren die beiden Magier noch heuer im Zuge ihrer neuen Open Air Show im Wolkenturm Grafenegg.



2020

02.02.2020 Arena Nova Wiener Neustadt

08.02.2020 Messe Congress Graz (Stadthalle)

21.02.2020 Festspielhaus Bregenz

23.02.2020 Salzburg Arena

29.02.2020 Wiener Stadthalle, Halle D

05.03.2020 VAZ St. Pölten

07.03.2020 TipsArena Linz



Open Air 2020

15.05. & 16.05.2020 – Die NEUE Open Air Show im Wolkenturm Grafenegg



2021

30.01./31.01.2021 (2x) Wiener Stadthalle

03.02.2021, Grazer Stadthalle

07.02.2021, Wiener Neustadt – Arena Nova

11.02./12.02./13.02. VAZ St. Pölten

20.02.2021, Salzburgarena

25.02.2021, Villach

26.02./27.02./28.02.2021 Eisenstadt, Kultur Kongress Zentrum

05.03.2021, Innsbruck, Congress Innsbruck

06.03.2021, Feldkirch, Monforthaus

21.03./22.03.2021, Linz, Brucknerhaus

26.03./27.03.2021 Grafenegg, Auditorium

Tickets zur neuen Tournee können jetzt bestellt werden auf www.nxp.at und oeticket.com

