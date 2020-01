ORF-„Pressestunde“ mit Prof. Dr. Martin Kocher, Leiter Institut für Höhere Studien, IHS

Am 2. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Kurz vor Weihnachten hat IHS-Chef Martin Kocher einen Reform-„Brief an das Christkind“ an eine künftige Regierung deponiert – nun ist das türkis-grüne Kabinett seit knapp vier Wochen im Amt und hat diese Woche die Steuerpläne präsentiert. Wie zufrieden ist Kocher mit der geplanten Ökologisierung? Können höhere Spritpreise eine Veränderung im Verhalten der Menschen bewirken? Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer der geplanten Steuerreform? Ist die Finanzierung ausreichend durchdacht? Wie realistisch ist die Senkung der Abgabenquote auf unter 40 Prozent und die Senkung der Schuldenquote auf unter 60 Prozent? Sind weiterhin keine Eingriffe im Pensionssystem erforderlich? Und welche Investitionsanreize erwartet sich Kocher, um der schwächelnden Konjunktur entgegenzuwirken?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 2. Februar 2020, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Georg Wailand

„Kronen Zeitung“

und

Gaby Konrad

ORF

