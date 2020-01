Ski-Weltcup im ORF: Nach Absage der Speed-Rennen in China übernimmt Saalbach

Abgesagte Herren-Abfahrt und Super-G von Yanqing am 13. und 14. Februar in Saalbach-Hinterglemm live in ORF 1

Wien (OTS) - Nach der wegen der Coronavirus-Epidemie notwendig gewordenen Absage der Abfahrt und des Super-G der Herren in Yanqing in China werden die beiden Rennen vom Österreichischen Skiverband – in Abstimmung mit der FIS und dem ORF – am 13. und 14. Februar 2020 in Saalbach-Hinterglemm ausgetragen und von ORF 1 live übertragen.

ÖSV-Präsident Prof. Peter Schröcksnadel: „Im Interesse des Sports versuchen wir immer alles, um den Aktiven die Rennen zu sichern. Da dies mit einem enormen finanziellen Aufwand für alle Beteiligten verbunden ist, bildet die langjährige gute Zusammenarbeit mit dem TV-Host-Broadcaster ORF und dem OK-Saalbach-Hinterglemm die Voraussetzung, um eine so kurzfristige Übernahme gewährsleisten zu können. Wir danken unseren Kooperationspartnern für ihre Hilfe und hoffen auf spannende, unfallfreie Rennen.“

ORF-Sportchef Hans Peter Trost freut sich, dass „der ORF in Partnerschaft mit dem ÖSV, wie auch schon in der Vergangenheit in solchen Fällen schnell und flexibel reagieren und damit ein zusätzliches Wintersport-Highlight in Österreich live präsentieren kann“.

ORF 1 zeigt die Rennen am Donnerstag, dem 13. Februar, ab 12.25 Uhr (Abfahrt) und am Freitag, dem 14. Februar, ab 10.40 Uhr (Super-G). Vom FIS Snowboard in Lackenhof berichtet ORF 1 an diesen Tagen um 11.00 bzw. 9.30 Uhr.

