„Sport am Sonntag“ über Thiems Siegeszug in Australien

Am 2. Februar ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 2. Februar 2020, um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Dominic Thiem

Sein Erfolgslauf bei den Australian Open.

Katharina Liensberger

Österreichs Slalom-Ass live zu Gast.

Lisa Hauser und Simon Eder

Die besten rot-weiß-roten Biathleten vor der WM live zu Gast.

Franz-Josef Rehrl

Ein Jahr nach der Heim-WM in Seefeld zurück am Ort seines größten Erfolges.

