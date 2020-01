JVP Liesing: Einladung zum Kick Off der großen Umweltkampagne

Wien (OTS) - Morgen, 1.2.2020, startet in Alt Erlaa die große Umweltkampagne der Jungen ÖVP Liesing. Sie wird drei Monate dauern und soll vor allem darauf aufmerksam machen, dass der Klimaschutz eine Thematik ist, die alle gleichermaßen betrifft.



Von Anfang Februar bis Ende April werden in der Kampagne die verschiedensten Themen behandelt; von der Renaturalisierung des Bezirkes über Verbesserungen im Straßenverkehr bis zum Klimaschutz in der Wirtschaft.

Die Aktionen werden alle zwei Wochen – abwechselnd einmal in Alterlaa und einmal am Liesinger Hauptplatz – immer samstags um 10 Uhr stattfinden. Zudem wird es auch die Möglichkeit geben, die Kampagne online zu verfolgen.



Der Obmann der Jungen ÖVP Liesing, Mahmudur Rahman, freut sich auf zahlreiche Interessierte und ist überzeugt von der Wichtigkeit des Klimaschutzes auch auf Bezirksebene: „Eine gesunde Umwelt ist eine wichtige Voraussetzung für ein gesundes Zusammenleben und trägt maßgeblich zu einer Steigerung der Lebensqualität im Bezirk bei.“



„Es ist uns hierbei besonders wichtig aufzuzeigen, dass Klimafreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern sehr wohl im Sinne der ökosozialen Marktwirtschaft miteinander vereinbar sind.“, so Kevin Schweidler, einer der beiden Hauptorganisatoren der Kampagne.

Sein Kollege Fabian Rothen ergänzt: „Da Liesing sehr schnell wächst, ist es uns zudem wichtig, dass der typische Charakter eines Randbezirkes weiterhin erhalten bleibt. Wir möchten das durch den Schutz der zahlreichen Grünflächen und Erholungsgebiete im Bezirk bewerkstelligen.“



Die Startaktion findet am 1.2.2020 um 10 Uhr bei der U6-Station in Alt Erlaa statt.

