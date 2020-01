Toto: Dreifachjackpot – jetzt geht es um 145.000 Euro

Zwei knacken Zwölfer Doppeljackpot und gewinnen je 26.000 Euro

Wien (OTS) - Gleich zwei Doppeljackpots galt es in der Toto Runde 5A zu knacken, aber jener beim Dreizehner hielt allen Angriffen stand. Er entwickelte sich zum Dreifachjackpot weiter, und dabei geht es in der nächsten Runde am Wochenende um rund 145.000 Euro.

Zwei Spielteilnehmern gelang es, den Doppeljackpot beim Zwölfer zu knacken. Ein Oberösterreicher war dabei mit einem Systemschein erfolgreich, ein Steirer mit einem Normalschein. Beide erhalten dafür jeweils rund 26.000 Euro. Der Oberösterreicher scheiterte an Spiel 3 (rechnete also nicht mit dem Heimsieg von Dynamo Dresden gegen Karlsruhe), der Steirer tippte Spiel 8 (Heimsieg des HSV gegen Nürnberg) falsch.

In der Torwette gab es weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, und damit heißt es sowohl im ersten als auch im zweiten Rang Jackpot.

Annahmeschluss für die Runde 5B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 5A

3fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 130.615,64 – 145.000 Euro warten 2 Zwölfer, zu je EUR 12.974,00 14 Elfer zu je EUR 113,20 112 Zehner zu je EUR 28,30 1.367 5er Bonus zu je EUR 0,90

Der richtige Tipp: 1 1 1 1 1 / 1 2 1 X 1 1 2 1 2 2 1 2 X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 7.944,24 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 522,05 Torwette 3. Rang: 25 zu je EUR 26,10 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 130.083,66

Torwette-Resultate: 1:0 +:0 1:0 2:1 +:2

