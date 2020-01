Kick-off zu EuroSkills 2020: Das österreichische Nationalteam stellt sich vor

Hummer, Herk und Kühnel empfangen größtes Team Austria der Geschichte – Im September Heimvorteil bei EuroSkills

Wien (OTS) - Das heimische Nationalteam für die kommenden Berufseuropameisterschaften hat sich heute, Freitag, beim ersten Teamseminar in Linz der Öffentlichkeit vorgestellt. Empfangen wurden sie von Doris Hummer, Gastgeberin und Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Josef Herk, Veranstalter von EuroSkills und Präsident der Wirtschaftskammer Steiermark, sowie Mariana Kühnel, stellvertretende Generalsekretärin in der Wirtschaftskammer Österreich. Das erste Teamseminar in Linz läutet den offiziellen Trainingsauftakt des österreichischen Nationalteams für die 7. Berufseuropameisterschaften in Graz ein.

Wettkampf in Graz auf 60.000 Quadratmetern

„Für mich als im wahrsten Sinne des Wortes ,Skills-Infizierter‘ geht im September 2020 ein langersehnter Traum in Erfüllung. Denn EuroSkills ist weit mehr als nur ein Wettkampf um Medaillen. Diesen Wettbewerb in Graz austragen zu dürfen, ist eine Auszeichnung – für Österreich und für unser duales Ausbildungssystem. Es werden nicht die Spiele der größten Hallen, dafür aber mit dem größten Herz werden“, betont Josef Herk in seiner Rolle als EuroSkills­-Veranstalter.

Ein Event wie EuroSkills 2020 hat eine unglaubliche Dimension in allen Belangen: von der langen und aufwendigen Vorbereitungsarbeit des Teams über die detaillierte Planung der Wettbewerbe auf rund 60.000 Quadratmetern bis zum Material für die Teilnehmer und der Logistik vor Ort. Um das bewältigen zu können, ist die Unterstützung durch die öffentliche Hand, den Wirtschaftskammern, Partnern und Sponsoren essentiell.

„Danke an alle Verantwortlichen! Erst durch die Unterstützung, insbesondere bei der Ausstattung der Wettbewerbe, können wir die Veranstaltung auf höchstem Niveau verwirklichen und allen Beteiligten und insbesondere natürlich auch unserem Team Austria ein unvergessliches Event bieten, das noch dazu mit einer umso wichtigeren Botschaft aufwartet. Nämlich dass jeder, der seinen Beruf mit Leidenschaft und Begeisterung ausübt, zu einem echten Berufs-Helden werden kann. Österreich ist seit Jahren die erfolgreichste Nation bei EuroSkills und wir als Veranstalter blicken dem Einsatz der österreichischen Mannschaft in der Heimat mit großer Spannung entgegen!“ so Herk.

Junge Fachkräfte aus allen Bundesländern

“Unser Team strotzt nur so vor Energie und will vor heimischer Kulisse natürlich großartige Leistungen erbringen. Die Fachkräfte und ihre bisherigen Erfolge stehen für die tolle Qualität unserer Lehre und unserer Berufsbildung. Wir haben nicht nur das größte Team aller Zeiten, sondern auch ein sehr starkes, das die Betriebe erfolgreich vertreten wird“, sagt Mariana Kühnel, stellvertretende WKÖ-Generalsekretärin, beim gemeinsamen Kennenlernen. „Besonders freut mich, dass unsere jungen Fachkräfte in diesem Jahr aus so gut wie allen Branchen kommen und alle neun Bundesländern vertreten. Dieser fachliche und geographische Querschnitt zeigt, dass wir in der Berufsbildung und der Lehre breit aufgestellt sind und eine exzellente Qualität haben. Motivierte junge Fachkräfte mal ausgezeichnete heimische Ausbildungsbetriebe, das ist die Formel für den Zukunftsstandort Österreich“, freut sich Kühnel.

Stärkung des Berufsnachwuchses auf allen Ebenen

„Nicht nur bei internationalen Wettbewerben, sondern auch im wirtschaftlichen Alltag wird der Wettbewerb härter. Das fordert uns auch bei der Qualifizierung unseres Berufsnachwuchses. Deshalb konzentrieren wir uns intensiv auf die Stärkung der dualen Ausbildung und Weiterbildung, die frühzeitige Orientierung bei den Bildungs- und Berufsentscheidungen junger Menschen, die Forcierung von MINT-Kompetenzen bei angehenden Fachkräften sowie die Stärkung unternehmerischer Kompetenzen in der Gesellschaft. Mit der Dualen Akademie für mittlerweile 9 Berufe, der Aktualisierung von 24 Berufsbildern, mehr als 100.000 WIFI-Kursteilnehmern pro Jahr und der Absicherung von Lehre und Matura für weitere fünf Jahre sind wir in Oberösterreich bereits aktiv bei der Umsetzung dieser Schwerpunkte“, betont WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

650 Starterinnen und Starten aus 30 Ländern treten in Graz an

Die insgesamt 52 österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von 16. bis 20. September bei EuroSkills 2020 im Grazer Messe Congress in 44 Berufen antreten. Insgesamt kämpfen rund 650 Starterinnen und Starter aus 30 Mitgliedsländern in 45 Bewerben um die begehrten Europameistertitel. Mehrere 10.000 Zuschauer werden bei EuroSkills Graz 2020 erwartet.

Professionelle Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Wie gewohnt werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von zwei sportwissenschaftlichern Betreuern unterstützt. Zudem steht den Fachkräften in jedem Beruf ein Experte zur Seite, der sie in der Vorbereitung unterstützt, in fachlicher Hinsicht berät und auf die Herausforderungen des Wettkampfs vorbereitet. Bis zum Wettkampf-Start im September stehen neben individuellen Trainings auch zahlreiche Teambuilding-Maßnahmen auf dem Programm.

Präsidentin Hummer, Präsident Herk und WKÖ-Generalsekretärin Kühnel wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern alles Gute und viel Erfolg für EuroSkills 2020 in Graz.

Über SkillsAustria

SkillsAustria koordiniert als Zentrum für Berufswettbewerbe innerhalb der WKO die österreichischen Staatsmeisterschaften (AustrianSkills). Deren Sieger vertreten Österreich bei den internationalen Bewerben – EuroSkills und WorldSkills. Darüber hinaus ist SkillsAustria für die Vorbereitung und Entsendung des österreichischen Teams zu den internationalen Berufswettbewerben sowie für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Seit 1958 ist die Wirtschaftskammer Österreich Mitglied von WorldSkills International und entsendet seit 1961 regelmäßig ein österreichisches Team zu den internationalen Berufsweltmeisterschaften. Zudem ist die WKÖ seit 2007 Mitglied von WorldSkills Europe. Österreich ist bei EuroSkills seit den ersten Europameisterschaften 2008 am Start.

Das Projekt SkillsAustria wird von der WKÖ, den neun Wirtschaftskammern in den Bundesländern sowie den Fachorganisationen der Sparten Gewerbe und Handwerk, Industrie, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Information und Consulting sowie Transport und Verkehr finanziert. Mitfinanziert wird das Projekt von Seiten des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort sowie des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Unterstützt wird das SkillsAustria-Team zusätzlich von workwear engelbert strauss, Schütze Schuhe, Würth und dem WIFI Österreich.

Über EuroSkills

EuroSkills ist ein Berufswettbewerb, der alle zwei Jahre in Form einer Europameisterschaft ausgetragen wird. Im Mittelpunkt stehen die Spitzenleistungen von jungen, hoch talentierten Fachkräften. Die Teilnehmer sind Nachwuchsfachkräfte im Alter von bis zu 25 Jahren entweder mit einer abgeschlossenen Lehre, Absolventen einer Fachschule, einer berufsbildenden höheren Schule wie zum Beispiel einer HTL oder einer Fachhochschule. Die Wettbewerbe in den Berufsfeldern aus Industrie, Handwerk und Dienstleistung werden von rund 650 aktiven Teilnehmern aus 30 Ländern bestritten.

Die Erfolgsbilanz des österreichischen Teams ist beeindruckend: Die rot-weiß-roten Jungfachkräfte haben mit insgesamt 111 Medaillen bewiesen, dass sie zu Recht zu den Besten in ganz Europa gehören. Das Ticket für eine EuroSkills 2020-Teilnahme für österreichische Teilnehmer wurde im Jahr 2018 für die meisten Berufe bei den Staatsmeisterschaften, den Austrian Skills vergeben. (PWK036/FS)

