Arval Austria übergibt 150 Fahrzeuge an die Volkshilfe Niederösterreich

Wien (OTS) - Die Niederösterreichische Volkshilfe setzt weiter auf Arval Austria. Am 21. Jänner 2020 übernahm die Organisation 150 neue Dienstfahrzeuge der Marke Hyundai i10. Sie werden in erster Linie in der mobilen Pflege und Betreuung zum Einsatz kommen. Bereits seit 2014 vertraut die Volkshilfe Niederösterreich auf die Full-Service Leasing- und Fuhrparkmanagement- Kompetenz von Arval Austria.

Kálmán Tekse, General Manager Arval Austria: „Das Engagement der Volkshilfe Niederösterreich ist in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Für Arval Austria ist es eine große Freude die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unseren Lösungen auch weiterhin unterstützen zu können.“

Prof. Ewald Sacher, Präsident der Volkshilfe Niederösterreich: „Im Bereich der mobilen Betreuung ist die Volkshilfe NÖ mit über 500 Fahrzeugen an sieben Tagen in der Woche unterwegs. Dazu braucht es im Bereich Fuhrparkmanagement einen zuverlässigen und kompetenten Partner auf Augenhöhe. Diesen haben wir in den letzten Jahren in Arval Austria gefunden und freuen uns auf weitere Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit.“

Über ARVAL

Arval ist Spezialist für Full-Service-Leasing mit einer weltweiten Flotte von 1,19 Millionen geleasten Fahrzeugen (Stand Dezember 2018) und modernen Mobilitätslösungen. Jeden Tag arbeiten 7.000 MitarbeiterInnen in 29 Ländern mit Leidenschaft daran, das Arval-Versprechen umzusetzen: allen Kunden – große internationalen Gesellschaften, KMUs und Selbständigen – flexible Lösungen und höchste Service-Qualität zu bieten, die unkompliziert und nachhaltig sind. Arval wurde 1989 als 100%-Tochter der BNP Paribas gegründet. www.arval.at

Über BNP PARIBAS

BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 196.000 Mitarbeitern in 73 Ländern vertreten, davon über 149.000 in Europa. www.bnpparibas.com

