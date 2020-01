Boris Podreccas „Architektur im Ringturm“

Zum Jahresauftakt seiner Reihe „Architektur im Ringturm“ präsentiert der Wiener Städtische Versicherungsverein einen Querschnitt der jüngsten Arbeiten Boris Podreccas.

Wien (OTS) - Ab 31. Jänner lädt „Architektur im Ringturm“ zu einer Ausstellung, die Podreccas Wirken und Schaffen im vergangenen Jahrzehnt anspruchsvoll verlebendigt. Die Ausstellung überzeugt unter anderem mit eindrucksvollen Architekturmodellen und findet in von Podrecca selbst gestalteten Räumlichkeiten statt: „Prof. Boris Podrecca hat für uns buchstäblich Räume geöffnet, unter anderem verwandelte er die ehemalige Kassenhalle im Ringturm in ein zeitlos modernes Ausstellungszentrum. Unser Haus fühlt sich Boris Podrecca sehr verbunden“, betont Dr. Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins.



Der Einladung von Geyer zur Ausstellungseröffnung folgten viele prominente Gäste aus dem In- und Ausland, unter anderem Mag. Ksenija Škrilec (Botschafterin der Republik Slowenien in Österreich), Dr. Nebojša Rodić (Botschafter der Republik Serbien in Österreich), Andrej Ćilerdžić (Bischof der serbisch-orthodoxen Diözese Österreich, Schweiz, Italien und Malta), Dr. Valentin Inzko (Hoher Repräsentant für Bosnien-Herzegowina), Aleksander Arsenovič (Bürgermeister von Maribor) und Gregor Reichenberg (Vizebürgermeister und Stadtarchitekt von Maribor), Dr. Wolfgang Petritsch (Präsident der österreichischen Marshallplan Jubiläumsstiftung), Unternehmer Dr. Erhard Grossnigg, die ehemalige Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann sowie die ArchitektInnen Univ.-Prof. DI András Pálffy, Ehrendoktor Otto Kapfinger, Marie Boltenstern, Hermann Czech, Sne Veselinovic, Gisela Podreka, Luigi Blau, Alfred Berger, Peter Zacherl, Andrej Hrausky und viele weitere.



Boris Podrecca. Architektur

Die Ausstellung im Ringturm ist bis 20. März 2020 bei freiem Eintritt zu sehen. Sie zeigt neben einer Auswahl spannender Bauten in Bild und präzisen Begleittexten auch Architekturmodelle sowie Publikationen, die internationale Rezensionen eindrucksvoll zusammenfassen. Die unglaubliche Vielfalt seiner Werke sowie Podreccas hervorragende Fähigkeit, seine Arbeit in vorhandene Kontexte einzupassen, werden besonders hervorgehoben. Darüber hinaus werden auch ausgewählte ältere Arbeiten, die an außergewöhnlichen Orten entstanden sind – unter anderem in Venedig, Piran, Belgrad, Graz und Wien –, thematisiert.



Architektur im Ringturm: Boris Podrecca. Architektur

31. Jänner bis 20. März 2020

EINTRITT FREI



Ausstellungszentrum im Ringturm

Schottenring 30

1010 Wien



Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9:00 bis 18:00 Uhr, freier Eintritt

