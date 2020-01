Planetarium Wien: Premiere „Yanni, die Sterne und der Käsemond“

Bei der Premiere der neu überarbeiteten Show am 1. Februar ist für Kinder der Eintritt frei!

Wien (OTS) - Am 1. Februar um 15:00 Uhr feiert das Planetarium der Stadt Wien die Rückkehr der beliebten Maus Yanni und seiner Familie. In der komplett überarbeiteten und neu vertonten Show „Yanni, die Sterne und der Käsemond“ erlebt die kleine Maus ein richtig großes Abenteuer rund um die Sterne, Sternbilder und unseren Nachbarn im All, den Mond. Was mit dem neugierigen Yanni beginnt, der ungeduldig auf das Dach klettert um zum Himmel zu blicken, wird schnell zu einer aufregenden Reise durch das Weltall, bei der wir allerhand Spannendes über das Universum erfahren. Komm mit und begleite die Mäusefamilie auf ihrer unglaublichen Fahrt!

Der Eintritt ist am 1. Februar für alle Kinder frei! Nach der Premiere wird die Show im regulären Kinderprogramm gezeigt.

Factbox

Wann: 1.2.2020, 15 Uhr

Wo: Planetarium Wien (2., Oswald-Thomas-Platz 1). Das Planetarium Wien ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen GmbH

Eintritt: Für Kinder Eintritt frei

Weitere Infos und Reservierung: www.planetarium.wien sowie unter 01/89174-150000.

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

