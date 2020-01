Twin City Liner mit neuen Osterfahrten

Ostermarkt auf Barockschloss Hof entdecken

Wien (OTS/RK) - Erstmals bietet der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Sonderfahrten rund um Ostern an. Interessierte können an vier Terminen im März den frühlingshaften Ostermarkt auf Schloss Hof in Niederösterreich entdecken.

Am 21. und 22. sowie 28. und 29. März 2020 legt der Twin City Liner einen Zwischenstopp in Hainburg ein. Von dort bringt ein Bus die BesucherInnen in das märchenhafte Barockschloss Hof und wieder zurück zur Anlegestelle. Auf dem Ostermarkt Schloss Hof in Niederösterreich bieten zahlreiche AusstellerInnen traditionelles Kunsthandwerk und frühlingshafte Spezialitäten an. Neben einem umfangreichen Osterprogramm findet man hier auch bestimmt das perfekte Ostergeschenk für Freunde und Familie.

Ausstellung „Sisi – Mensch und Majestät“ inklusive

Ebenfalls inkludiert im Twin City Liner-Osterpaket ist der Besuch der Ausstellung „Sisi – Mensch und Majestät“. Die Sammlung der Kaiserin Elisabeth geht erstmals im Rahmen der Wanderausstellung international auf Reisen. Zwischen 21. März und 20. November 2020 macht „Sisi – Mensch und Majestät“ Halt in Schloss Hof. Rund 180 Objekte bringen den Gästen die faszinierende Persönlichkeit Elisabeths näher und geben authentische Einblicke in das Leben der Kaiserin. Die Ausstellungsstücke, die zum Großteil aus dem persönlichen Besitz von Sisi stammen, reichen von Schmuck, Kleidung, Schuhen bis hin zu Gemälden und Skulpturen und zeugen von Freud und Leid, Sehnsüchten, Ängsten und Schicksalsschlägen.

Termine und Tickets

Die Twin City Liner-Osterfahrten finden am Samstag, den 21. März und Sonntag, den 22. März 2020 sowie am Samstag, den 28. März und Sonntag, den 29. März 2020 statt. Abfahrt: 10:30 Wien/Schiffstation City (Ankunft Hainburg ca. 11:30), Rückfahrt: 18:45 von Hainburg (Ankunft Wien: ca. 19:45). Preis: ab 81 Euro (Kinder-Superpreis 14 Euro). Die Osterfahrten sind exklusiv über die Twin City Liner Buchungshotline 01 904 88 80 buchbar. Mehr Informationen unter www.twincityliner.com

