Wirtschaftsministerin Schramböck überreichte Ehrenzeichen an Persönlichkeiten der heimischen Wirtschaft

Ehrenzeichenverleihung im BMDW – Ebenso viele Frauen wie Männer unter den Geehrten

Wien (OTS/BMDW) - Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck überreichte am Donnerstag im Rahmen eines Festaktes im Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Ehrenzeichen und Dekrete an Persönlichkeiten der österreichischen Wirtschaft. Durch ihren Einsatz in unterschiedlichen Bereichen haben sich die Geehrten verdient gemacht und erfahren mit der Übergabe der Ehrenzeichen die offizielle Anerkennung durch die Republik Österreich für ihre Leistungen.

„Dass ebenso viele Frauen wie Männer für Ihre Verdienste geehrt werden, ist mir eine besondere Freude. Dies ist ein wichtiges Zeichen und ein Ansporn für talentierte Mädchen und Frauen sich in Führungspositionen zu bewähren. Ich danke allen ausgezeichneten Personen für ihren Beitrag zum Wirtschaftsstandort in den verschiedenen Branchen und gratuliere zu den Auszeichnungen“, freut sich Wirtschaftsministerin Schramböck.

Im Detail erhielten:

Das Große Goldene Ehrenzeichen

• KR DDr. Karl-Heinz RAUSCHER, Geschäftsführer der MAN Truck & Bus Österreich GmbH in Steyr sowie Obmann des Fachverbandes der Fahrzeugindustrie der Wirtschaftskammer Österreich

Das Große Ehrenzeichen

• MMag. Dr. Ilse BARTENSTEIN, MA, Geschäftsführerin der Bartenstein Holding GmbH und der G L Pharma GmbH in Lannach

• Dr. Christine CATASTA, Vorständin der PwC Austria Holding AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Wien

Das Goldene Ehrenzeichen

• KR f.d. Statistik Dr. Kunigunde WENTNER, Geschäftsführende Gesellschafterin der Deloitte Consulting GmbH und Geschäftsführerin der Deloitte Financial Advisory GmbH in Wien

• Mag. Sonja ZIMMERMANN, Mitglied des Aufsichtsrates der Berndorf AG in Berndorf und Mitglied des Vorstandes der Berndorf Privatstiftung in Wien

• Mag. Walter LINSZBAUER, Ehemaliger Geschäftsführer des Fachverbandes der Fahrzeugindustrie der Wirtschaftskammer Österreich • KR Prof. Dr. Paulus STULLER, Geschäftsführer und unbeschränkt haftender Gesellschafter der L. Heiner OG in Wien

Das Silberne Ehrenzeichen

• Mag. Eveline PUPETER, Geschäftsführende Gesellschafterin der EP Holding GmbH und der EMPORIA TELEKOM Produktions- und Vertriebs-GmbH in Linz

Das Goldene Verdienstzeichen

• Dr. Li LI-YANG, Geschäftsführende Gesellschafterin der UNICOM Medien und Handels GmbH in Wien

Das Ehrenkreuz Wissenschaft und Kunst 1. Klasse

• Anthony David SHERIDAN, Zooexperte, u.a. Autor des Buches „Europas Zoos unter der Lupe“

Den Berufstitel Kommerzialrat

• Reinhard KLEMENT, Geschäftsführender Gesellschafter der Klement Gesellschaft m.b.H. in Haitzendorf

• Ing. Johann WITZERSDORFER, Geschäftsführender Gesellschafter der WK Fensterfertigungs GmbH in Loich

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung finden Sie auf der Website des BMDW unter www.bmdw.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Presseabteilung

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

https://www.bmdw.gv.at