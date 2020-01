KOMMUNIKATION AM MORGEN mit dem TEAM WERBUNG WIEN in der DONAUSTADT

4. Auflage der erfolgreichen Veranstaltungsreihe für Agenturen und politische Vertreter: „Kommunikation & Kreativität in den Außenbezirken. Außerhalb der Bobo-Blase.“

Wien (OTS) - Ortrun Gauper und André Reininger vom TEAM WERBUNG WIEN in der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien hielten am 23. Jänner das vierte Frühstück zum Netzwerken ab, diesmal im Coffeeland (Donauzentrum) mit dem Bezirksvorsteher des 22. Wiener Gemeindebezirks Ernst Nevrivy.

Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es, Vertretern der Bezirkspolitik von Außenbezirken und dort ansässigen UnternehmerInnen eine Plattform zum Kennenlernen und Austausch zu bieten, wo Kommunikation und Kreativität im Mittelpunkt stehen.

In der Donaustadt wird von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy das Projekt „Vernetzung Sport und Wirtschaft im Bezirk“ vorgestellt. Hier finden zwei Mal jährlich Vernetzungstreffen von Sportvereinen statt, an denen etwa 60 bis 70 Vereine teilnehmen. Für die Information der BürgerInnen wurde das Family Fun Familienheft mit vielen Freizeittipps entwickelt, das an verschiedenen Standorten im Bezirk zur freien Entnahme aufliegt.

BV Ernst Nevrivy betont die maßgeblichen Faktoren bei der Erstellung einer solchen Publikation: „Auch im sportlichen Bereich sollten Projekte unter Einbeziehung von Werbefachleuten entwickelt und von einem professionellen Marketing unterstützt werden. Das garantiert ein ordentlich ausgearbeitetes Ergebnis, das von den Menschen auch gerne angenommen wird.“

André Reininger, Spitzenkandidat des Team Werbung Wien bei der kommenden WKO-Wahl in der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation, führt aus, was die angesprochenen Fachleute leisten müssen, um am Markt bestehen zu können: „Die vielen EPUs, die wir in der Fachgruppe vertreten, stehen immer wieder vor neuen Herausforderungen. Wir bieten unseren Mitgliedern daher laufend Fort- und Weiterbildungen an und begleiten sie etwa in Fragen der wachsenden Anforderungen beim Thema Digitalisierung.“

Ortrun Gauper, Listenzweite des Team Werbung Wien, ergänzt weitere wichtige Themen der Berufsvertretung: „Wir fordern einen Mindeststundensatz für Kreativarbeit in Höhe von 120 Euro, die Absetzbarkeit des Homeoffice und die Finanzierung der Lohnnebenkosten für den ersten Mitarbeiter im ersten Jahr.“

Die folgende Diskussion unter den TeilnehmerInnen dreht sich vorrangig um die anfallenden Kosten im Kreativbereich, deren Weiterverrechnung zur Kostendeckung und das immer wieder erfolgte Preisdumping einzelner, das aber die gesamte Branche untergräbt. Für Einzelunternehmer ist es schwer, mit den großen Agenturen aber auch mit Angeboten im Internet mitzuhalten. Auf der Strecke bleiben hier oftmals der Servicegedanke, der direkte Kontakt zum Kunden und ein maßgeschneidertes Produkt vom Profi.

Auch bei dieser Veranstaltung wird die Möglichkeit des Netzwerkens gerne angenommen und die Gäste betonen die Wichtigkeit von angebotenen Plattformen zur Vernetzung, wo man sich trifft, austauscht und idealerweise gemeinsame Projekte entwickelt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Ortrun Gauper

Zentrum für Strategische Kommunikation

T: +43 1 934 66 40 400

E: o.gauper @ aggurat.com