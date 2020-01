APA-Science Dossier: Digital, im Geiste

Neues Dossier zum Thema Digitale Geisteswissenschaften - Studie bietet Einblick in die wichtigsten Themen und Akteure in Österreich

Wien (OTS) - Visionen und Engagement auf der einen, Geldmangel und Unstimmigkeiten auf der anderen Seite: Die digitalen Geisteswissenschaften haben in den vergangenen fünf Jahren in Österreich zwar einen deutlichen Schub bekommen, noch gibt es aber Hindernisse, die Vorteile der neuen Technologien für die „Humanities“ zu nutzen – vor allem mangelnde Mittel und eine unklare Aufgabenverteilung.

Bücher scannen, Handschriften automatisiert erkennen oder Forschungsergebnisse visualisieren – die Digitalen Geisteswissenschaften sind auf dem Weg Wissensschätze zu heben und sich neue Forschungsmöglichkeiten durch computergestützte Methoden zu erschließen. Das zeigt auch eine aktuelle Studie zum Thema.

Welche spannenden Projekte gibt es hierzulande beispielsweise in den Sprach- und Literaturwissenschaften, in Geschichte und Archäologie? Welche Forschungs- und Gedächtnisinstitutionen sind hier am engagiertesten? Wie ist es um die Forschungsinfrastruktur bestellt? Und welches Potenzial haben die "Digital Humanities" in Österreich? Antworten auf diese Fragen gibt das neue Dossier.

