Österreichs beste Jungübersetzerin kommt aus Salzburg

Marlene Reiser vom Akademischen Gymnasium Salzburg ist bei EU-Nachwuchswettbewerb das größte Sprachtalent aus Österreich

Wien (OTS) - Schon zum 13. Mal kürt die Europäische Kommission in ihrem europaweiten Wettbewerb „Juvenes Translatores“ die besten NachwuchsübersetzerInnen Europas. Die diesjährige Runde war dem Thema „Zukunft mitgestalten“ gewidmet und richtete sich wie immer an 17-Jährige Schülerinnen und Schüler aus allen Mitgliedsländern. In Österreich konnte sich Marlene Reiser vom Akademischen Gymnasium Salzburg gegen fast 80 MitbewerberInnen durchsetzen. Ihre Mitschülerin Anna Lasinger verpasste den Sieg nur knapp und erhält eine Auszeichnung für ihre sehr gute Leistung. Mit ihrer Übersetzung holt Marlene den ersten Platz bei „Juvenes Translatores“ erstmals nach Salzburg.

Martin Selmayr, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, freut sich mit der Gewinnerin: „Ich gratuliere der österreichischen Gewinnerin ganz herzlich zu ihrer ausgezeichneten Übersetzung. Sprachen öffnen Türen zu anderen Kulturen und Sichtweisen – in Europa und auf der ganzen Welt. Für die friedliche Zukunft Europas ist es unerlässlich, dass junge Menschen Sprachen lernen und sich über die Landesgrenzen hinweg engagieren.“

Marlene Reiser bewies mit ihrer Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche Stilsicherheit und Kreativität. Österreichweit nahmen 18 Schulen teil; EU-weit gingen über 3.200 Jugendliche an den Start.

Der Wettbewerb fand zeitgleich an ausgewählten europäischen Schulen statt. Die Siegerin wird für ihre Leistung mit einer Reise nach Brüssel belohnt, wo sie zusammen mit den übrigen 27 Sprachtalenten von EU-Kommissar Johannes Hahn empfangen und ausgezeichnet wird.

Näheres zum Juvenes-Translatores-Wettbewerb

https://www.akadgym.salzburg.at/

Zu den preisgekrönten Übersetzungen

Facebook

Twitter

Pressemitteilung





Nähere Auskünfte erteilt: Claudia Kropf, Tel. 01-51618-338, claudia.kropf @ ec.europa.eu

Facebook: translatingforeurope, Twitter: @translatores, #xl8

Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

Sabine Berger

Pressesprecherin

+43 1 51618 324 +43 676 606 2132

Sabine.Berger @ ec.europa.eu