Kommandoübergabe in Vorarlberg

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 30. Jänner 2020, fand die feierliche Übergabe des Militärkommandos Vorarlberg im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner statt. Nach knapp zehnjähriger Führungsverantwortung übergab Brigadier Ernst Konzett die Funktion des Militärkommandanten an Oberst des Generalstabsdienstes Gunther Hessel. Am Festakt im Kommandogebäude Oberst Bilgeri, Bregenz, nahmen neben der Ministerin höchste Vertreter des Ministeriums, der Streitkräfte und die Militärkommandanten der anderen Bundesländer teil.

„Ich bedanke mich beim scheidenden Kommandanten Brigadier Ernst Konzett für seinen Einsatz um das Wohl Vorarlbergs und für die Sicherheit der Republik Österreich. Sie haben das Militärkommando fast ein Jahrzehnt lang mit großer Umsicht und mit großem Engagement geführt und auch in schwierigen Situationen ihre Führungsqualitäten bewiesen. Ich wünsche Ihnen für Ihren wohlverdienten Ruhestand alles Gute“, sagte Ministerin Tanner in ihrer Rede. „Gleichzeitig möchte ich Herrn Oberst des Generalstabsdienstes Gunther Hessel als seinen Nachfolger begrüßen. Sie übernehmen die verantwortungsvolle Führungsaufgabe an der Spitze des Militärkommandos Vorarlberg. Ich wünsche Ihnen für diese neue Aufgabe viel Soldatenglück!“

Das Land Vorarlberg wurde durch Landeshauptmann Markus Wallner sowie zahlreiche Vertreter der Landesregierung und des Landtages repräsentiert. Als oberster Vertreter der Geistlichkeit nahm der kirchliche Vorstand von Vorarlberg, Bischof Benno Elbs, an der Kommandoübergabe teil.

Ernst Konzett

Brigadier Ernst Konzett wurde 1955 in Bludenz geboren. Als Einjährig-Freiwilliger absolvierte er 1974 den Jagdkommando-Grundkurs. Danach besuchte er die Theresianische Militärakademie und musterte als Leutnant zum Jägerbataillon 23 nach Bregenz aus. 1979 wurde er wieder zum Jagdkommando versetzt. Ab 1982 übernahm er nach einem Lehrgang bei den "Special Forces" der US Army für vier Jahre die Führung einer Jägerkompanie in Vorarlberg und anschließend verschiedene Aufgaben in Stäben und Kommandanten-Funktionen. Als Angehöriger des Heeresbergführer-Ausbildungskaders leitete Konzett über 20 Jahre hinweg viele Alpinkurse im In- und Ausland und nahm immer wieder an Auslandseinsätzen und internationalen Übungen teil. Konzett ist Heeresbergführer, Heeresskilehrer und staatlich geprüfter ziviler Berg- und Skiführer sowie Militärfallschirmspringer. Bevor er im März 2010 zum Vorarlberger Militärkommandanten bestellt wurde, stand er der 6. Jägerbrigade als Kommandant vor. Konzett lebt in der Gemeinde Nüziders, ist verheiratet und Vater von einer Tochter und einem Sohn.

Gunther Hessel

Oberst Hessel wurde 1966 in Uttendorf, Salzburg, geboren und ist in der Pinzgauer Gemeinde Maria Alm aufgewachsen. Nach der Matura absolvierte er von 1986 bis 1989 die Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt. Nach dem Generalstabslehrgang im Jahr 2003 wurde Hessel stellvertretender Kommandant und Chef des Stabes der 1. Jägerbrigade in Eisenstadt. Später, von 2009 bis 2012, war er als Militärvertreter in Brüssel eingesetzt. Im Anschluss daran leitete Oberst Hessel das Projekt sowie die Weiterentwicklung der Schul- und Akademiestrukturen im Bundesheer. Ab 2016 war Hessel außerdem Verbindungsoffizier zur Bundeswehr in Potsdam. Hessel ist Vater zweier Kinder.

