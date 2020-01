Messepremiere - Austro Vin Tulln eröffnet

Österreichs größte Spezialmesse in der Landwirtschaft

Tulln (OTS) - Heute wurde Österreichs größte Spezialmesse in der Landwirtschaft von Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnet. Weiters wurde der Austro Vin Award in den Kategorien Weinbau, Obstbau, Kellereitechnik, Vermarktung und Nachhaltigkeit an die Gewinner übergeben. Von 30. Jänner bis 1. Februar 2020 findet Österreichs größte Spezialmesse in der Landwirtschaft statt. Auf 18.000 m² präsentieren 240 Fachaussteller 380 Marken. Die Fachmesse konzentriert sich ausschließlich auf die dynamischen Wachstumsbereiche Weinbau, Obstbau, Kellereitechnik und Vermarktung. Mehr als 20 Experten aus allen Fachbereichen präsentieren auf der Expertenbühne durchgängig an allen drei Messetagen ein umfassendes Programm.

Fachmesse Austro Vin Tulln

Die Fachmesse Austro Vin Tulln wurde in enger Zusammenarbeit mit den Ausstellern und den ideellen Trägern Weinbauverband Österreich und Bundesobstbauverband Österreich entwickelt. Das Fachprogramm wird von der BOKU sowie den Fachschulen für Wein- und Obstbau umgesetzt. Bio Austria lädt am Freitag zum Erfahrungsaustausch im biologischen Weinbau. Die Messe ist Österreichs neue Branchenplattform für Weinbau, Obstbau, Kellereitechnik und Vermarktung.

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 30. Jänner und Freitag, 31. Jänner 2020 von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag, 1. Februar von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Jugendliche (von 6 bis 15 Jahren): EUR 3,-

Gruppen (ab 20 Personen): EUR 10,-

Senioren, Studenten, Schüler ab 15 Jahren: EUR 10.-

