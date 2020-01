Grüne/Disoski: Erneuter Frauenmord unterstreicht dringenden Ausbau von Gewaltschutz und -prävention

Gewalt von Männern ist ein strukturelles Problem

Wien (OTS) - Der Mord an einer Frau in Wien-Floridsdorf durch einen Mann, mit dem sie in Beziehung stand, unterstreicht die Notwendigkeit einer schnellen Umsetzung der im Regierungsprogramm enthaltenen Maßnahmen im Gewaltschutz und der Gewaltprävention. „Sprachlosigkeit und Betroffenheitsrhetorik sind keine adäquaten Antworten auf Gewalt gegen Frauen. Im Regierungsprogramm haben wir eine deutliche Aufstockung des Budgets für den Gewaltschutz und die Gewaltprävention vereinbart. Die finanzielle Absicherung sowie der Ausbau bestehender Opferschutzeinrichtungen, Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen hat für mich oberste Priorität“, betont Meri Disoski, Frauensprecherin der Grünen.

„In 44 Prozent der Frauenmorde war gegen den Täter bereits ein Betretungsverbot verhängt worden. Im Bereich der Gefährdungserkennung und auch der präventiven Täterarbeit ist akuter Handlungsbedarf gegeben“, führt Disoski aus. Der Plan der Regierung, für Hochrisiko-Fälle die Fallkonferenzen mit Polizei, Justiz und Interventionsstellen wiedereinzuführen, sowie Gewaltpräventionsprogramme für Gefährder, um Gewalt vorzubeugen, sieht Disoski als dringende Notwendigkeiten im Kampf gegen Gewalt an Frauen.

„Jede fünfte Frau wird in Österreich mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von Männergewalt. Gewalt gegen Frauen kennt keine Einkommensunterschiede, soziale Zugehörigkeit, geografische Grenzen, Herkunft oder Religion. Gewalt gegen Frauen ist ein strukturelles Problem, das auf patriarchale Machtverhältnisse und stereotype Geschlechterrollen zurückzuführen ist. Deshalb werden wir mit Nachdruck auch dort ansetzen, wo wir strukturelle Rahmenbedingungen für gleiche Bezahlung und ökonomischer Unabhängigkeit schaffen. Denn ein Grund, warum Frauen in gewalttätigen Beziehungen bleiben oder in solche zurückkehren, ist die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Partner“, so Disoski abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

E-Mail: presse @ gruene.at

Tel.: 01 40110 - 6697