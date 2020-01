Ungersböck stärkt ländlichen Raum im Landtag

Bauernbundobmann Stephan Pernkopf und Direktor Paul Nemecek: „Waltraud Ungersböck ist richtige Wahl für wichtige Zukunftsthemen.“

St.Pölten (OTS) - Für den Niederösterreichischen Bauernbund gratulieren Obmann LH-Stv. Stephan Pernkopf und Direktor Paul Nemecek Waltraud Ungersböck zu ihrer heutigen Angelobung als Abgeordnete zum Niederösterreichischen Landtag. Die Nachrückung der 43-jährigen Gemeinderätin und Seminarbäuerin aus Scheiblingkirchen-Thernberg im Bezirk Neunkirchen wurde notwendig aufgrund der Angelobung von Klaudia Tanner zur Bundesministerin für Landesverteidigung.

„Mit Waltraud Ungersböck gewinnt der NÖ Landtag eine starke Vertreterin des ländlichen Raums, die wichtige Impulse für die Zukunftsthemen der heimischen Landwirtschaft setzen wird. Wir wünschen unserer neuen Abgeordneten viel Erfolg und Kraft für die spannende Aufgabe und freuen uns auf die Arbeit miteinander“, so Pernkopf und Nemecek.

Waltraud Ungersböck ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Die Betriebsführerin eines Milchviehbetriebs war zuvor schon als Geschäftsführerin der „Obst-Most-Gemeinschaft Bucklige Welt“ tätig und gehört seit September 2019 dem Gemeinderat von Scheiblingkirchen-Thernberg an. Die Gemeinde- und Seminarbäuerin zeigt auch als Agrar- und Waldwerkstättenranger und Schule am Bauernhof-Anbieterin Engagement für die Landwirtschaft und kennt durch ihre langjährige Erfahrung die Herausforderungen aber auch die Chancen für den ländlichen Raum in Niederösterreich.

„Gemeinsam haben der NÖ Bauernbund und die VPNÖ-Landtagsfraktion viel für Niederösterreich geleistet. Teil davon zu werden ist Ehre und Auftrag zugleich. Mit großer Demut trete ich dieser Herausforderung entgegen und freue mich auf die Möglichkeit miteinander das Beste für Niederösterreich zu erreichen“, so das neueste Mitglied des VPNÖ-Landtagsklubs.

