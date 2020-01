„Prinzen, Pointen und Lei Lei“ – die Höhepunkte des Villacher Faschings am 1. Februar in ORF 2

Die Publikumslieblinge aus Villach feiern ihr 65. Jubiläum

Wien (OTS) - 2020 jährt sich der „Villacher Fasching“ zum 65. Mal! Grund genug, um mit den Protagonisten und Gildenmitgliedern am Samstag, dem 1. Februar 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 bei „Prinzen, Pointen und Lei Lei“ auf zahlreiche Highlights der vergangenen Jahre zurückzublicken. Grußbotschaften und Glückwünsche u. a. von den Nockis, Uschi Glas & Otto Retzer, Die jungen Zillertaler, Nik P., Tamara Mascara, Die Draufgänger, Vera Russwurm und Melissa Naschenweng runden den Jubiläumsrückblick aus Villach ab. Die aktuelle „Villacher Fasching“-Sitzung steht einmal mehr am Faschingsdienstag, dem 25. Februar, um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2.

Ein Wiedersehen bei diesem Jubiläums-Best-of gibt es unter anderem mit:

„Apotheker“: Alexander Telesko (2015 & 2005)

„Männerabend“: Kuno Kunz, Hans-Jörg Petrik (2019)

„Sport am Sonntag“: Hans-Jörg Petrik & Aleksander Unterweger (2019) „Gute Nacht Österreich“: Hans-Jörg Petrik (2018)

„Die Villacher Bieraten“: Villacher Turnverein (2015)

„Die Narren am Barren“: Villacher Tunrverein (1963)

„Cissy Kraner“: Helmut Binter (1988)

„Merkel“ & „Queen Elizabeth“: Helmut Binter (2015)

„Die Hofnarren“: Eva Mion, Andreas Ofner (2017)

„Making Of“: Eva Mion, Andreas Ofner (2018)

„Do ghör I hin“: Eva Mion (2014)

„Highlights“: Sonja Juchart & Franz Kleinbichler (1990er Jahre) „Hollywood-Stern“: Probenchor/Manfred Obernosterer (2006) „Sauber und diskret“: Manuela Ofner, Jutta Peschaut (2014) „Ehe(mals) anders“: Gildenchor (2019)

„Dancing Pianos“ (2010)

„Der Nachzipfer“: Hannes Höbinger (2019)

„Elton John“: Hannes Höbinger (2001)

„Haarspaltereien“ Heike Schaflechner & Hannes Höbinger (2018) „Showtanz“ (2002 & 2014)

Alle Infos zum Fasching im ORF-TV sind unter presse.ORF.at abrufbar.

