MCI führend in Internationalisierung

Die Unternehmerische Hochschule® als eine der internationalsten Hochschulen Österreichs | Hohe Studierendenmobilität | 280 Partneruniversitäten | 16 Double Degree

Innsbruck (OTS) - Mit großer Freude wurde am MCI die aktuellste österreichische Hochschulstatistik aufgenommen, die vor wenigen Tagen erschienen ist. Die vom Wissenschaftsministerium veröffentlichten Daten zum akademischen Jahr 2018/19 bestätigen, dass die Unternehmerische Hochschule® in Innsbruck zu den internationalsten Hochschulen Österreichs gehört.

Mit 1.430 Austauschstudierenden, die für ein Studiensemester oder -jahr an eine der 280 Partneruniversitäten des MCI ins Ausland gehen (Outgoings) oder von dort ans MCI kommen (Incomings), erreicht die Unternehmerische Hochschule® eine Mobilitätsquote von 44,7 % und reiht sich damit in das Spitzenfeld sämtlicher universitären Einrichtungen Österreichs. Trotz seiner überschaubaren Größe (3.196 Studierende im Jahr 2018/19) lässt das MCI selbst in absoluten Zahlen ungleich größere Einrichtungen hinter sich.*

Dieses Ergebnis beruht nach Susanne Lichtmannegger, Leiterin des International Relations Office am MCI, auf einer über Jahre hinweg konsequent verfolgten Internationalisierungsstrategie. Zu den Ergebnissen zählen die beeindruckende Zahl von 280 Partneruniversitäten in aller Welt, 16 Double-Degree-Programme, 11 zur Gänze englischsprachige Studiengänge, die internationale Faculty und Studierende aus mehr als 60 Nationen.

Quelle: Statistisches Taschenbuch – Hochschulen und Forschung 2019 des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, www.bmbwf.gv.at/unidata

Internationales Studium am MCI: https://www.mci.edu/de/studium/international-studieren



