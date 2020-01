Madeleine Landlinger übernimmt die Künstlerische Leitung der Jeunesse

Wien (OTS) - Die Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs freut sich, die Bestellung von Mag. Madeleine Landlinger, MAS zur interimistischen Künstlerischen Leiterin bekanntzugeben: Die österreichische Musikmanagerin wurde aus mehr als 40 Bewerber*innen aus dem In- und Ausland ausgewählt. Sie wird ihre Tätigkeit für die Jeunesse in Karenzvertretung von Mag. Antonia Grüner mit März 2020 aufnehmen und die Aktivitäten des führenden österreichischen Musikveranstalters gemeinsam mit der Kaufmännischen Leiterin Mag. Alexandra Jachim, MAS verantworten.

»Die Mutter der Musikvermittlung in Österreich inhaltlich gestalten zu dürfen und die Programmplanung für den führenden Klassikveranstalter in Österreich zu übernehmen – darauf freue ich mich außerordentlich«, betont Madeleine Landlinger bei ihrer Bestellung. »Gemeinsam mit der Kaufmännischen Leiterin und einem in ganz Österreich vernetzten Team will ich das Publikum der Musikalischen Jugend mit Formaten und Inhalten berühren. Emotionale Programmplanung setze ich mir zum Ziel.«

Die Musikmanagerin Madeleine Landlinger kommt im Anschluss an ihre Tätigkeit als geschäftsführende Intendantin und Vorstandsvorsitzende der Stiftung Württembergisches Kammerorchester Heilbronn (WKO) zur Jeunesse nach Wien. In dieser Funktion gestaltete sie u. a. internationale Gastspiele, die Abo-Saisonen in Heilbronn und Ulm sowie Orchesterformate, welche von Musikkabarett und dem Format »Jazz meets Klassik« bis hin zum visualisierten »Sommernachtstraum« von Felix Mendelssohn Bartholdy reichen. Im Bereich Education initiierte Landlinger ein Pilotprojekt zum Thema »Der Orchestermusiker als Musikvermittler«. Weiters brachte sie als smarte Innovation den Hörführer »Wolfgang APP« nach Heilbronn und München.

Die gebürtige Oberösterreicherin begann ihre Karriere als Geschäftsführerin des Kölner Kammerorchesters und entwickelte als Geschäftsführerin der Jungen Deutschen Philharmonie in Frankfurt das Festival »Freispiel« im Dialog mit Musikstudent*innen. Davor arbeitete sie beim Mozarteumorchester Salzburg und bei »Musik der Jahrhunderte« in Stuttgart.

Über die Jeunesse

Die Jeunesse – Musikalische Jugend Österreichs ist der führende Musikveranstalter des Landes. Sie engagiert sich seit 70 Jahren vor allem für die Förderung junger Künstler*innen und für ein junges Publikum. Pro Saison bietet die Jeunesse in Wien und an 21 weiteren Standorten mit rund 600 Konzerten und interaktiven Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein hochqualitatives, vielfältiges und innovatives Programm. Besonderes Augenmerk liegt auf einem niederschwelligen Zugang. Die Jeunesse ist Teil eines weltumspannenden Musiknetzwerks, der Jeunesses Musicales International. Als Non-Profit-Organisation verfolgt sie keine kommerziellen Ziele. Im Rahmen des MehrWERT Sponsoringprogramms ist die Erste Bank Hauptsponsor der Jeunesse Österreich.

Rückfragen & Kontakt:

Jeunesse - Musikalische Jugend Österreichs

Mag. Iris Blumauer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 710 36 16 - 20

i.blumauer @ jeunesse.at

www.jeunesse.at