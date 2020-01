ORF III am Freitag: Finale für „Quiz mit Klasse“ mit Kristina Sprenger und Gerald Fleischhacker

Außerdem: „Vier Frauen und ein Todesfall: Mannsteufel“ und letzte Folge „Im Tal des Schweigens: Der zweite Frühling“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Freitag, dem 31. Jänner 2020, die finale Folge von „Quiz mit Klasse“ (20.15 Uhr). In dieser Ausgabe des ORF-III-Schulquiz drücken Schauspielerin Kristina Sprenger und Kabarettist Gerald Fleischhacker (heute zu Gast bei „Stöckl.“ um 23.00 Uhr in ORF 2, am 31. Jänner auch um 17.30 Uhr in „Studio 2“) noch einmal die Schulbank. Als Unterstützer der Schülerinnen und Schüler des BRG Piaristengasse Krems und des BRG Mattersburg stellen sie sich den Fragen von „Oberlehrer“ Andreas Jäger.

Anschließend wartet ein „Mannsteufel“ (21.05 Uhr) in „Vier Frauen und ein Todesfall“. Franzi (Michael Ostrowski) sitzt unter Mordverdacht im Gefängnis, wo er Bekanntschaft mit den ziemlich rauen Sitten hinter Gittern macht, während seine Mutter Maria (Brigitte Kren) draußen mit aller Vehemenz nach Beweisen für die Schuldlosigkeit ihres Sohnes sucht. Beim Begräbnis des Mordopfers Jackie Kuttnig beobachten die vier Frauen eine Gruppe grobschlächtiger, allesamt in Tracht gekleideter Männer, die protzige goldene Anstecknadeln mit zwei ineinander verschlungenen Kornähren am Revers tragen.

Zum Abschluss des Abends steht „Der zweite Frühling“ – der vierte und letzte Teil der Filmreihe „Im Tal des Schweigens“ (21.55 Uhr) von Peter Sämann – auf dem Programm. Ein Sturm legt auf dem Hof von Familie Wallner eine Quelle frei. Ein Segen für Bäuerin Anna (Christine Neubauer), die hofft, sich durch den Verkauf des Quellwassers finanziell sanieren zu können. Voraussetzung ist, dass sie einen Partner findet, der in ihr Projekt investieren will. Bürgermeister Stadlhuber (Alexander Held) bietet sich generös an, doch Anna ist skeptisch. Tatsächlich denkt Stadlhuber bereits in anderen Dimensionen und versucht hinter Annas Rücken deren Mann Johannes (Sascha Hehn) für seine ambitionierten Pläne zu gewinnen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at